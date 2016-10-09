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90+5’te gelen gol baygınlık geçirtti

Bursa’da İnegölspor ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın 90+5’inci dakikasında gelen gol sonrası İnegölspor Yardımcı Antrenörü Eyüp Taş, baygınlık geçirdi.

90+5te gelen gol baygınlık geçirtti

09 Ekim 2016 16:53

Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup 6. hafta mücadelesinde Bursa temsilcisi İnegölspor, sahasında Hatayspor ile karşılaştı. Golsüz eşitlikle süren mücadelenin 90+5’inci dakikasında İnegölspor adına sahneye çıkan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Oğuz Kocabal, takımını 1-0 öne geçirdi. Golün ardından teknik heyet, futbolcular ve taraftarlar büyük sevinç yaşarken, bordo-beyazlı ekipte Teknik Direktör Osman Özdemir’in ekibinde yer alan yardımcı antrenör Eyüp Taş, sevinçten baygınlık geçirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Taş’ın ciddi bir durumunun olmadığı anlaşıldı.

İnegölspor, bu galibiyet ile ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkararak, puanını da 11'e yükseltti.

Salih Bakıcı

Etiketler: bursa, hatayspor, İnegölspor


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