Küçükçekmece Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 93'üncü yıldönümünde 90 'lar Pop Müziğin efsane isimlerini aynı sahnede buluşturdu. Metin Özülkü’nün şeflik yaptığı dev konserde, Hakan Aysev, Burak Kut, Eda Özülkü, Ferda Anıl Yarkın, ve Reyhan Karaca en sevilen şarkılarını hayranları için seslendirdi. 90'ların efsane isimleri konser sonrası binlerce vatandaşla birlikte Cumhuriyet selfiesi çekti. Halkalı Meydanı’nda düzenlenen 29 Ekim konserinde teker teker performanslarını sergileyen sanatçılar, sonrasında hep bir ağızdan şarkı söyleyerek sevenlerine unutamayacakları bir akşam yaşattı. Ellerinde Türk Bayrağı ile sahne alan sanatçılar, sahnede teröre karşı birlik mesajları verdi.

Cumhuriyet'in 93'üncü yıl dönümünde Küçükçekmece 'de düzenlenen dev konserde, ünlü sanatçılar aynı sahneyi paylaştı. Coşkulu konsere ev sahipliği yapan Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz, "Böyle bir program yapıp yapmama konusunda kararsızlık içerisindeydik. Çünkü, bazı kişiler böyle zamanlarda kutlama yapılmaması gibi bir irade gösterebilirler. Ancak biz biliyoruz ki Bayramlarımıza kan dökmeye, birlik ve beraberliğimizi bozmaya çalışıyorlar asıl yapmak istedikleri şey tamda bu. Ancak biz bunu bir kutlama bir eğlence olarak yapmıyoruz, bir direniş olarak yapıyoruz ve her şeye rağmen Cumhuriyetimize sahip çıkacağımıza, ülkemizde gözü olanlara birer tek çakıl taşı vermeyeceğimizi göstermek istiyoruz" dedi.

Öte yandan, Küçükçekmece Belediyesi tarafından bir hafta önce “Cumhuriyet Hepimizin” sloganıyla bir selfie yarışması da düzenlendi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hülya Keklik

