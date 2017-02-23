Olay, Ulusal Egemenlik caddesi üzerindeki bir cep telefonu bayisinde meydana geldi. Marmaris'e 56 kilometre mesafedeki Bozburun mahallesinde oturan Hüseyin Cemil Acartürk, telefon faturasını ödemek için ilçeye geldi. Bayiye giren yaşlı adam faturayı ödemek için vezneye yöneldi.

Görevli adama borcunun 700 lira olduğunu söyledi. Fatura karşısında şok olan yaşlı adam telefonla konuşmadığı ifade ederek faturaya itiraz etti. Uzun süre ikna edilmeye uğraşılan Acartürk bayide kendisinin telefonla konuşmadığını belirterek yere yattı. Yaşlı adamın bayıldığını zanneden firma görevlileri ambulans çağırdı.

Kısa bir süre Hüseyin Cemil Acartürk, yattığı yerden yetkililere seslenerek "Konuştuğuma dair fatura verin bana başka bir şey istemiyorum. Şu anda kriz geçiriyorum ölebilirim" diyerek tepki gösterdi. Kendisine yardım etmek için yanına yaklaşan genç kadına kimsesi olmadığını söyleyen Acartürk, evlatlarının bakmadığını ve kendisini dövdüğünü iddia etti.

Faturanın şokunu atlatan yaşlı adam ayağa kalkıp sandalyeye oturarak, "Ben konuşmadan bu faturayı bana ödetmeye çalışıyorlar. Ben telefonla konuşmadım. Konuşmadığım halde bu kadar yüksek fatura nasıl çıkar" diye konuştu.

Hüseyin Cemil Acartürk'ün ücreti faturasına dahil edilen bir telefon aldığı, sonra ödemeyi unuttuğu bildirildi. Alınan bilgiye göre Acartürk, daha sonra faturasının itirazsız ödedi ve daha sonraki faturaları da ödeyeceğini belirterek bayiden ayrıldı.

Vural Efecik

