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91 kaçak göçmen yakalandı |İzmir haberleri

İzmir’de 49, Çanakkale’de 42 kaçak göçmen yakalandı.

91 kaçak göçmen yakalandı |İzmir haberleri

03 Ağustos 2017 18:00

İzmir’de, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklanırken, 49 göçmen de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Avrupa ülkelerine deniz yoluyla kaçmaya çalışan yabancı uyruklu göçmen şahıslarla ilgili çalışma yaptı. Bu kapsamda, Konak ilçesi 1038 Sokak üzerinde bulunan bir araç içerisinde, göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkarmaya çalışan M.A.A.(35), Ç.B. (38) ve S.V. (44) ile 49 yabancı uyruklu göçmen şahıs yakalandı. Araçta yapılan aramada 39 adet can yeleği ele geçirildi.

Üç şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

ÇANAKKALE’DE 42 MÜLTECİ YAKALANDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinden Midilli adasına gitmek isteyen 42 mülteci yakalandı.

İnsan tacirlerinin temin ettiği lastik botla Midilli adasına gitmek için denize açılan kaçak göçmen grubu, Sahil Güvenlik KB-4301 Komutanlığı ekiplerince 2 mil açıkta tespit edildi. Yakalanan kaçaklar bota sığmayınca Küçükkuyu’daki TCSG-6 Bot Komutanlığı ekipleri mültecileri Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirdi. Suriye ve Kongo uyruklu mültecilere burada gıda ve giyim yardımı yapıldı. Mülteciler ardından Ayvacık Göçmen Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi.

Bekir Erdinç

Etiketler: kaçak göçmen


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