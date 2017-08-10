91 yaşındaki kadın, kralın elinden lisans diplomasını aldı

Tayland’da yaşayan 91 yaşındaki Kimlan Jinakul, 10 yıllık üniversite eğitiminin ardından Sukhothai Thammathirat Açık Üniversite Çevre Bilimi bölümünden mezun oldu. Üniversite diplomasını Tayland Kralı Maha Vajiralongkorn'un elinden alan Jinakul, “Kralın bu sınırsız nezaketi ve merhametinden mutluluk ve onur duyuyorum” dedi. Jinakul, mezuniyet törenine ailesiyle birlikte katıldı. Jinakul’un oğlu Mongkol Jinakul, “Biz onun çocukları olarak her zaman destekledik. Annemiz okudu ve başardı” dedi.

Öte yandan Tayland’da devlet üniversitelerinden mezun olanlara diplomaları kraliyet ailesi üyeleri tarafından veriliyor.