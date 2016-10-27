Akalar Mahallesi Namazgah Caddesi üzerinde yaşadığı eski evi bir süre önce yıkılan Numan Yanbolu’ya Kırklareli Belediyesi sahip çıkarak 'Yaşam konteynerı' hediye etti. Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nun talimatı ile kısa bir süre önce Yanbolu’nun yaşamını sürdüreceği 'Yaşam konteynerı'nın kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Kısa sürede tamamlanan çalışmalar sonunda Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Yanbolu’yu ziyaret ederek yeni yaşayacağı yerin anahtarını teslim etti. Yeni yuvasının anahtarını Kesimoğlu’nun elinden alan Yanbolu, sevinç gözyaşları döktü.

İçerisinde iki odası, mutfağı, banyosu ve tuvaleti bulunan konteyner içerisine yine Kırklareli Belediyesi tarafından ısıtma tesisatı ve mobilyalar konulacak.

Kaner Akaner



