92 kaçak göçmen yakalandı

Dün saat 23.00 sıralarında,Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından, Dikili ilçesi Bademli önlerinde hareketli lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen bahse konu lastik bot durdurulurken içerisindeki 23 Suriye, 11 Angola, 5 Gabon, 5 Togo, 2 Gambiya ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere 23’ü erkek, 14’ü kadın, 10’u çocuk toplam 47 dü göçmen yakalandı. Bugün saat 04.00 sırlarında ise Dikili ilçesi Killik Burnu önlerinden bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı alındı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurulurken içerisindeki 25 Afganistan, 11 Suriye, 8 İran ve 1 Kongo uyruklu olmak üzere 19 erkek, 9 kadın, 17 çocuk toplam 45 düzensiz göçmen yakalandı. Her iki operasyonda Sahil Güvenlik ekipleri toplamda 92 göçmen yakaladı.