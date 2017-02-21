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92’lik dede: 'Ölmeden Erdoğan'ı görmek istiyorum'

Bursa'nın İznik Belediyesini ziyaret eden 92 yaşındaki Ahmet Duman, "Ölmeden dünya gözü ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek istiyorum" dedi.

92lik dede: Ölmeden Erdoğanı görmek istiyorum

21 Şubat 2017 14:00

Orhaniye Mahallesi'nde ikamet eden 1925 doğumlu Ahmet Duman, İznik Belediye Başkanı Osman Sargın’ı ziyaret etti. Sargın, “Bir derdiniz olursa her zaman emrindeyiz. Sizlerin dualarına ihtiyacımız var. Allah ömrünüzü uzun eylesin. Dualarınızı bizden eksik etmeyin” diyerek, yaşlı çınarla hasbihâl etti.

Duman dede, “İki yaşımdayken Bulgaristan'dan göç ettik. Bir Allah'a can borcumuz kaldı. Dünya yaşantımızda çok şükür her şeyimiz oldu. Ben yıllarca çobanlık yaptım. Birlik olursa dirlik olur. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan razı olsun. Ölmeden dünya gözüyle onu İznik’te görmek istiyorum” diye konuştu.

Başkan Osman Sargın, Duman dedeyi ellerinden tutarak merdivenlerden indirdi ve araç tahsis ederek evine ulaştırdı. 

Etiketler: Ahmet Duman, cumhurbaşkanı erdoğan


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