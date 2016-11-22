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93 DEAŞ hedefi yerle bir edildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı’nın 91. gününde 1 muhalifin yaralandığını, hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 93 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapıldığını açıkladı.

93 DEAŞ hedefi yerle bir edildi!

22 Kasım 2016 10:18

TSK, Fırat Kalkanı Harekatı’nda 22 Kasım 2016 günü saat 07.00’a kadar meydana gelen gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada, Karadağ bölgesinde; El-Bab’ın kuzeyden ve batıdan kuşatılması kapsamında, muhalif unsurlardan oluşan özel görev kuvvet gruplarının bölgelerindeki terörist unsurlar ile çatışmaya, kontrol altına alınan bölgelerde mayın ve EYP temizlik faaliyetlerine devam edildiğini bildirdi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 1 muhalifin yaralandığı, muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana 215 meskun mahalde (yaklaşık bin 800 kilometrekare) sağlanan kontrolün durumunun devam etmekte olduğu ifade edildi.

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 93 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapılarak, terör örgütü mensuplarınca kullanılan barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta-kontrol tesisleri, silah ve araçların etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Koalisyon güçleri tarafından hava harekatı icra edilmediğinin belirtildiği açıklamaya şöyle devam edildi:

“DEAŞ terör örgütünden temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlanan patlayıcı madde tespit ve imha timlerimiz tarafından 30 EYP kontrollü olarak imha edilmiştir. Suriye sınır hattında İHA’lar ile kesintisiz keşif ve gözetleme faaliyeti icra edilmeye devam edilmektedir. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürülmüştür. Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekatına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.”  

Uğur Kan Yüksek


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