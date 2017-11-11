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93 Harbinin kahramanı Nene Hatun'un kabri 10 bin kişiyle ziyaret edildi!

Nene Hatun’un destanlaştığı 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) 140. yıl dönümünde Erzurum’da 10 binler sabah namazının ardından Topdağındaki Aziziye Tabyalarına yürüdü.

93 Harbinin kahramanı Nene Hatunun kabri 10 bin kişiyle ziyaret edildi!
93 Harbinin kahramanı Nene Hatun'un kabri 10 bin kişiyle ziyaret edildi! - Foto Galeri

11 Kasım 2017 11:28

Erzurum Valiliğinin öncülüğünde oluşturulan Tabyalar Platformu'nun organizasyonuyla Erzurumlular, şehit ve gaziler yatağı Aziziye Tabyalarına akın etti. Sabah namazının ardından il merkezindeki bütün camilerden harekete geçildi.  Erzurumlular Büyükşehir Belediyesinin tahsis ettiği toplu taşıma araçlarıyla şehrin değişik noktalarından Karskapı Asker Şehitliği önüne taşındı. Şehitliği ziyaret eden ve ellerinde bayrak bulunan on binler, daha sonra 2 kilometre uzaklıktaki Aziziye Tabyasına kadar Nene Hatun'un kabrine doğru yürüdü.

Erzurum İl Müftülüğüne bağlı imam hatiplerinin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra dualar edildi. Duanın ardından tabyaların gezilmesi ve Nene Hatun'un kabrinin ziyareti ile program sona erdi.

Vali Seyfettin Azizoğlu, on birlerce kişinin şehitler ve gaziler için tabyalara yürümesinin anlamlı olduğunu ifade etti. 

Ahmet Akbuğa - Şahap Gürler

Etiketler: Nene Hatun, Rus harbi, ziyaret

 

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