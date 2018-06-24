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93 yaşında sedye ile oy kullandı

Bursa’da yürüme güçlüğü çeken 93 yaşındaki Ahmet Şimşek, evinden ambulansla alınarak sedye ile oy kullanacağı okula götürüldü.

93 yaşında sedye ile oy kullandı

24 Haziran 2018 10:55

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve milletvekili seçiminde Bursa'da 2 milyon 147 bin 725 kişi bugün sandık başına gidiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi, sabah saat 08.00 itibariyle oy kullanımına başlanılan cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde engelliler ile hasta vatandaşları da unutmayarak, sandıklara daha rahat ulaşabilmeleri için tüm imkanlarını seferber etti. Seçimlerde tekerlekli sandalye kullanan bireylere ücretsiz ulaşım imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, 2 adet lift sistemli rampalı engelli aracı ile 17 kişilik katlanabilir tekerlekli sandalyelerin de taşınabildiği 1 adet minibüsü seçimler için hazırladı. Ayrıca Evde Bakım Hizmetleri’ne bağlı olarak çalışan 10 adet ambulans ise seçimler için hazırda tutuluyor.
Osmangazi’ye bağlı Yunuseli Mahallesi’nde ikamet eden 93 yaşındaki Ahmet Şimşek ve eşi 72 yaşındaki Gülsüm Şimşek’i evinden alan ekipler, oy kullanacağı Şahin Yılmaz İlkokulu’na getirildi. Kabine girerek oy kullanma işlemini gerçekleştiren yaşlı çift, belediyenin bu hizmetinden dolayı teşekkür ederek, seçim sonuçlarının ülkeye hayırlı olmasını dilediler.  

Abdullah Çibir - Mesut Alan
 

Etiketler: oy, sedye

 

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