94 yaşındaki babaları kaybolunca havalimanını birbirine kattılar

Fas uyruklu 94 yaşındaki Brahım El Mohtıje ile kızları Rukiye, Zara ve Halime bir hafta İstanbul’u gezdikten sonra ülkelerine dönmek için Atatürk Havalimanı’na geldi. Mohtıje ve kızları uçuş saatini beklemek için Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Gidiş Katı’nda beklemeye başladı. Bu sırada 94 yaşındaki Brahım El Mohtıje bir anda ortadan kaybolunca kızları Rukiye, Zara ve Halime Mohtije panik yaptı. Panikten havalimanını birbirine katan kız kardeşler durumu polis ekiplerine anlatarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ekipleri kaybolan babalarının eşkali hakkında bilgi aldı. Ekiplerin Atatürk Havalimanı’nda kısa sürede yaptığı araştırma sonucunda baba Brahım El MohtIje’yi otoparkta buldu. Babalarına kavuşan kız kardeşler büyük bir sevinç yaşayarak babalarının boynuna sarıldı.

Tuncer Cengiz