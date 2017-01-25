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94 yıllık mübadele tarihi gün yüzüne çıkacak

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ocak-1 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek ‘Uluslararası Mübadele Sempozyumu’ ile 94 yıl önce Yunanistan ve Türkiye arasında yapılan mübadele hakkında bilgi ve belgeler ilk defa bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkacak. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, "94 yıl sonra, bilgi ve belgeleri, bilimsel çalışmalarla gün yüzüne çıkartmak istedik" dedi.

94 yıllık mübadele tarihi gün yüzüne çıkacak

25 Ocak 2017 10:17

Başkan Albayrak, Tekirdağ’ın, Türk-Yunan nüfus mübadelesi döneminde on binlerce insanın yerinden kopartılarak göçe zorlandığı ve bu nedenle birçok dramın yaşandığı şehirlerden biri olduğunu belirterek, "Tekirdağ Limanı doğduğu toprakları bırakıp giden ve yeni bir hayat kurmak için gemiler dolusu gelen insanların acılarına tanıklık eden bir kapı olmuştur. Bu acı her iki milletinde evlatlarının yaşadığı çift taraflı bir acı olmuştur" ifadelerini kullandı.

Tarih bilinci taşıyan insanların bu acıları geride bırakarak, önüne bakamayacağını anlatan Başkan Albayrak, "Bizler ve Yunanistanlı kardeşlerimiz, atalarımızın geride bıraktıkları ya da birlikte getirdikleri kültürel mirası ve tüm yaşananlara dair belgeleri en iyi şekilde korumakla yükümlüyüz. Koruyacağız ki, yaşananların ilelebet herkese ibret olmasına ve bu acıların bir kez daha tekerrür etmemesine katkıda bulunacağız" diye konuştu.

"Bu çalışmanın yapılmasına ciddi ihtiyaç vardı"
94 yıl önce, mübadele ile 100 bine yakın insanın Tekirdağ Limanı’na geldiğini aktaran Başkan Albayrak, "94 yıl geçti, yaşayan mübadil kalmadı, ancak belgeleri gün ışığına çıkartmak görevimiz. Mübadele ile ilgili çok fazla arşiv var ancak derlenip toparlanmamış, şimdiye kadar bir çalışma yapılmamış. Bilimsel yayınlarda maalesef yok. Bu nedenle bu çalışmanın yapılmasına ciddi ihtiyaç vardı ve biz de Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak 94 sene sonra Mübadele Sempozyumu’nu yaparak bilgi ve belgeleri bilimsel çalışmalarla gün ışığına çıkartmak istedik" dedi.

Mübadele Müzesi kurulacak
Albayrak, Uluslararası Mübadele Sempozyumu’nun ardından, Tekirdağ’da bir Mübadele Müzesi kurmayı hedeflediklerini belirterek, döneme ait fotoğraf, mektup ve çeşitli kültürel objelerin mübadillerin torunlarından toplanmasıyla çalışmalarına başlandığını aktardı.

Sempozyum, Sahil Dolgu Alan’da başlayacak
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire başkanı Ahmet Rıfat Poyraz ise, yaptığı açıklamada, Uluslararası Mübadele Sempozyumu'nun Tekirdağ Sahil Dolgu Alan’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Yunanistan Milli Marşı’nın okunmasının ardından mübadelenin yaşandığı alandan denize çelenk bırakılmasıyla başlayacağını belirtti.

Poyraz, açılışın ardından Yılmaz İçöz Sahnesi’nde "Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadele’nin 94. Yılı Anma Etkinlikleri" kapsamında düzenlenen "Mübadele Öyküleri" konulu öykü yazma yarışmasının ödüllerinin verileceğini aktararak, yarışmaya Türkçe olarak 103 adet eserin, Yunanistan’dan ise 11 eserin katıldığını söyledi. Poyraz, Yunanistan’dan "Biz de Atalarımızın Köklerini Psiloritis'te Arıyorduk" eseriyle yarışmaya katılan Apostolos Pavlidis’e "Uluslararası Dostluk Jüri Özel Ödülü" verileceğini kaydetti.

55 akademisyen sunum yapacak
Poyraz, sempozyum boyunca "Mübadele ve Diplomasi", "Mübadele Öncesi Göç Hareketleri", "Mübadele ve Kültürel Miras", "Sağlık Önlemleri ve Yardımlar", "Mübadele ve Kimlik", "Yerleşim Yerleri ve İskan Sorunları", "Mübadelenin Yerel Kültürlere Etkileri", "Tekirdağ ve Mübadele", "Edebiyat ve Sanat Açısından Mübadele", "Mübadele ve Bellek" konularında 55 akademisyen tarafından sunumlar gerçekleştirileceğini ve bu sunumların kitaplaştırılarak belge haline getirileceğini ifade etti. Poyraz, sempozyum kapsamında, mübadele temalı resim sergileri, öykü sergileri, müzik dinletileri ve film gösterimlerinin de yapılacağını dile getirdi. 

Yakup Güler

Etiketler: 94 yıllık mübadele, ‘Uluslararası Mübadele Sempozyumu’


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