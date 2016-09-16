Ulubey ilçesinin Çongara Mahallesi'nde yaşayan ve emekli olmasına rağmen hala marangozluk yaparak arı peteği üreten 1921 doğumlu Ahmet dede, gençliğinden bu yana gönül verdiği Beşiktaş’ın adeta hafızası özelliğini taşıyor. Beşiktaş’ın bir halk takımı olduğunu söyleyen Ahmet dede, “Benim gençliğimde Ordu’ya İstanbul gazeteleri 3-5 günde bir vapurla gelirdi. Eski sayıları okurduk. Gazetelerde Beşiktaş’ın İstanbul Ligi maçlarını takip ederdim. O zamandan beri bu takıma gönül verdim. Baba Hakkı, Şükrü Gülesin’in gollerini hep gazetelerden okudum. Ama bana göre Beşiktaş’ın efsanesi Süleyman Seba’dır. Onun gibi bir başkan daha gelmez” dedi.

Beşiktaş’ın bugün emin ellerde olduğunu belirten Ahmet dede, “Beşiktaş bir halk takımıdır. Beşiktaşlı olmamın asıl sebebi budur. Öbür takımlar bana biraz uzak” diye konuşurken Orduspor’un bir dönem 1. Lig’de iken oynayan futbolcularını da isim isim sayabiliyor.

Hafızası gayet yerindi olan Ahmet dede, Ordu Beşiktaşlılar Derneği’ne üye oldu. Dernek Başkanı Korkut Karakoç, Ahmet Öztürk'ü onur üyesi olarak kabul ettiklerini belirterek kendisine çeşitli hediyeler verdi.

Metin Akyürek