98 yıllık köyün tarihi sorunları 2 yılda çözüldü

Havza’nın Erikbelen Mahallesi’ndeki alt yapı çalışmalarını büyük oranda tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, yol ve su sıkıntısını sona erdirerek halkın yaşam konforunu artırdı. Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da gizlice Samsun’a gelip, temaslarının ardından Havza’ya geçişinin ardından aynı yıl kurulan Erikbelen, nüfus sayısı bakımından ilçenin en büyük mahallesi. Havza’ya 35 km uzaklıktaki mahallede yaklaşık 200 hanede 984 kişi yaşıyor. 600 seçmene sahip mahallede tarım ve hayvancılığın yanı sıra kaval, zurna, flüt ve birçok üflemeli çalgı üretiliyor. Zurna ve davul çalanların yaygın olduğu Erikbelen, özel televizyon kanalları tarafından da büyük ilgi görüyor.

İlköğretim okulu olmasına rağmen okulun kullanamamasından dolayı taşımalı eğitimin yapıldığı Erikbelen, Cumhuriyet tarihi boyunca alt yapı sorunlarıyla gündeme geldi. Özel idare sistemi döneminde maddi imkânsızlık sebebiyle sorunları bir türlü çözülemeyen köyde vatandaşlar, ulaşımlarını bozuk ve toprak yoldan sağlayıp su ihtiyaçlarını uzak mahallelerden taşıyarak giderdi.

Halkı asırlık yol ve su probleminden kurtarmak için iki yıl önce düğmeye basan SASKİ Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri Daire Başkanlığı, Erikbelen’i şantiye çevirdi. SASKİ, sondajla su bulup içme suyu hattı döşerken, Fen İşleri Daire Başkanlığı da yerleşim yerinin ulaşımını beton yol konforu ile buluşturdu. Toz toprak ve çamurdan kurtulan mahalle halkı, çevreyle barışık hale gelirken, komşu Orhaniye Mahallesi sakinleri ise temiz içme suyuna kavuşuyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesinin yatırımlarıyla altın çağını yaşayan mahalle halkının yüzleri gülerken, sorunlarını çözen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Yılmaz’a dua ediyor. 2 yılda tüm dertlerinden kurtulmanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Erikbelen Mahallesi Muhtarı Ahmet Gökmen, “Özel idare sistemi devam etseydi, böyle bir yatırımı görmemiz mümkün değildi” dedi.

Köy şantiyeye döndü

Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin mahallede canla başla çalıştığını söyleyen muhtar Ahmet Gökmen, “Özel idare zamanında böyle hizmet yoktu. O zaman soruyordum. Havza’ya 1 milyon TL para geliyordu. Bunun 300’ünü kaymakamlık alıyordu. Kalan 700 lira ile bütün köylere hizmet verilmeye çalışılıyordu. Çakıl talep ettiğimiz de dahi ne zaman geleceği belli değildi. Asfalt dökülüyordu ama eriyince seneye aynı sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorduk. Çok berbat bir haldeydik. İçme suyumuz yoktu, uzaktan su çekiyorduk. Böyle bir durumda hizmet almak mümkün değildi. Ben özel idare zamanında da muhtarlık yaptım. Özel idare zamanında alamadığım hizmeti Büyükşehir Belediyesinden aldım. Sadece 2 senede köyüme 7-8 milyon TL’lik yatırım yaptılar. 2 ay mahallemin sokaklarında çalıştılar. Adeta şantiyeye döndü. 15 gün içinde 6 km beton yol döşediler. Büyükşehir Belediyesi, sadece köyüme 10 yıllık yatırım yaptı. Bu bütçeyi ve hizmeti nereden bulacaktık. Özel idare döneminde olsaydık bu hizmetleri görmek hayaldi” diye konuştu.

Kaynağından su verilecek

Diğer mahallesi Orhanlı’nın içme suyu probleminin de çözüldüğünü ifade eden Erikbelen Muhtarı Gökmen, “1 ay önce su deposu yapıldı. Şuan elektrik işleri de bitmek üzere. İnşallah gelecek ay suyumuz kaynağından verilecek. 30 hanemiz kesintisiz içme suyuna kavuşacak. 1,5 kilometrelik giriş yolum kaldı. 2018 programına alındı. O da yapılacak. Tamamlandığında başka da hiç bir sorunumuz kalmıyor. İlçe fen işleri ekipleri çok ilgileniyor. Her sorun birden çözülmüyor” ifadelerini kullandı.