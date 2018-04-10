98/2 Askerlik yeri ne zaman belli olur? 2018 Mayıs askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Askerlik yeri sorgulaması..

2018 Mayıs döneminde askere gidecek olan vatandaşlar askerlik yerlerini merak ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mayıs 2018 98 2 celbi asker alımlarıyla ilgili duyuruyu resmi internet sitesi msb.gov.tr üzerinden paylaştı. Duyuruda, 2018 Mayıs celbinde kimlerin askere alınacağı, hangi tarihte birliklerine katılacağına dair bilgiler yer alıyor. Buna göre 2018 98/2 Mayıs askerlik yerleri belli oldu mu? 2018 Mayıs celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? 2018 Mayıs 98/2 askerlik hakkında detaylı bilgiler haberimizde..

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.

Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.

Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.

Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

5. İçlikAcemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık

14. Islak Mendil ve Selpak

15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.