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990 sivili katlettiler: Katliamı da kutladılar

Suriye’de Halep’in büyük bir kısmını ele geçiren rejim güçleri, son 72 saat boyunca 990 sivili katletti. İnsanlıktan nasibini almamış militanlar, bu katliamı da sokaklarda kutladı.

990 sivili katlettiler: Katliamı da kutladılar

13 Aralık 2016 17:51

Suriye’de yıllardır süren iç savaşta binlerce masum hayatını kaybederken, Suriye Ordusu’nun Halep’in büyük bir kısmını ele geçirmesine dair açıklamaların ardından rejim yanlıları sokaklara döküldü. Rejim güçleri ordunun katliamını saatlerce kutladı. Kornalar çalan rejim yanlıları, Esad ve ordu için sloganlar atıp, şarkılar söyledi.

SON 72 SAATTE 990 SİVİL ÖLDÜRÜLDÜ

Rejimin, Emeviye bölgesinde 80’i erkek, 19’u kadın ve 11’i çocuk olmak üzere 100 kişiyi öldürdüğü bildirildi. 8.6 kilometrelik alana sahip olan muhalifler, 6 kilometrelik alana sıkıştı. Esad rejimi ile milis güçler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda son 72 saat boyunca 990 sivil hayatını kaybetti.

saldırıya uğrayan binada en az 100 çocuk mahsur

100’DEN FAZLA ÇOCUK BİNADA MAHSUR KALDI

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Halep’in doğusunda saldırıya uğrayan bir binada ebeveynleri yanında olmayan 100’den fazla çocuğun mahsur kaldığını bildirdi. UNICEF Direktörü Geert Cappelaere, açıklamasında, “Halep’te bugün çatışma devam ederken, yüzlerce çocuk bugün sessizce acı çekiyor” ifadelerini kullandı. Dünyanın, çocuklar için ayağa kalmasının ve hayattayken yaşadıkları kabusa son vermesinin zamanı olduğunu kaydeden Cappelaere, “Kentteki doktorun verdiği bilgilere göre, yanlarında ebeveynleri bulunmayan ya da ailelerinden ayrılmak zorunda kalan 100’den fazla çocuk yoğun bombardıman altındaki Doğu Halep’te bir binada mahsur kaldı. Tüm tarafları, çocukların güvenli bir şekilde tahliye edilmesine olanak sağlanması konusunda uyardık” dedi. UNICEF’in sivillerin katledilmesi konusunda da son derece kaygılı olduklarını aktaran Geert Cappelaere, “UNICEF olarak tüm taraflara Halep’te ateşkese ulaşılması ve insani organizasyonların ailelere ve çocuklara acil yardım dağıtımının sağlanması çağrısında bulunuyoruz. Halep’i terk etmek isteyenler kenti güvenli bir şekilde terk edebilmeli” açıklamasını yaptı.

Etiketler: Halep, katliam


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