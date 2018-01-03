A. Alanyaspor, Hikmet Karaman’la sözleşme imzaladı

Boşnak teknik direktör Safet Susic ile yollarını ayıran A. Alanyaspor, Hikmet Karaman’la anlaştı. Teknik Direktör Karaman, kulüp binasında kendisini 1.5 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan A. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'de sezonun ikinci yarısı öncesi kulüpte oluşan teknik direktör sorununu Hikmet Karaman ile çözdüklerini aktardı. Çavuşoğlu, "A. Alanyaspor'un yeni teknik direktörü tecrübesi ve birikimiyle camiamıza hayırlı olsun. İnşallah bir canlılık, hareketlilik getirecektir. Herkesin bildiği, tanıdığı hocamız da bu kapasitede biridir” dedi.

"Başarıları daha yukarıya çekmeye geldik"

Tecrübeli teknik direktör Hikmet Karaman ise, “Hasan Bey'e ve yönetim kuruluna bize olan güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah Alanyaspor için hayırlı olur. Ligin özellikle ikinci yarı daha zor geçeceği malum ama biz de buraya renk katmaya, bugüne kadar olan başarıları daha yukarıya çekmeye geldik. İnşallah taraftarlarımızla, şehrimizle ve yönetimimizle bunu gerçekleştiririz” diye konuştu.

Çavuşoğlu: "Transferleri en kısa zamanda yapacağız"

'Transfer çalışması olacak mı?’ sorusuna cevap veren Başkan Çavuşoğlu, “İmza törenin ardından hocamızla konuşacağız. Biz eksikliklerimiz biliyoruz ama hocamızın da belirlediği eksiklikler varsa hep beraber gerekli çalışmaları ve transferleri de en kısa zamanda yapacağız” ifadelerini kullandı.

Karaman: “Profesyonelliği yaymamız gerekiyor”

Aynı soruyu cevaplayan Hikmet Karaman ise, "Transferlerle ilgili gelişmeler olursa yönetim kurulu gereken açıklamayı yapar. Bu konuda düşüncelerimi de paylaşmak istiyorum. Türkiye'de bazı felsefenin değişmesi lazım. Medyamız hemen teknik adamlara veya menajerler transferlerle ilgili ya soru soruyor ya da enformasyon gönderiyor. Artık bunların biraz da kulüplerin yapısına yönelmeleri gerekiyor. Transfer olacaksa bitecekse yönetim kurulunun açıklaması gerekiyor.

Hocanın yapacağı iş başka. Çünkü o kadar iletişimde kalıyoruz ki işimizden uzaklaşıyoruz. Onun için transferden çok takıma odaklanacağız ardında mutlaka istişare yapacağız ve kulübümüzde gereken açıklamayı yapacaktır. Yani teknik direktöre gelip, ‘Hocam kimleri alıyoruz?’ Avrupa da bu olmuyor, biz bu profesyonelliği Türkiye’de yaymamız gerekiyor” şeklinde konuştu. Karaman, yeni takımı ile ilk antrenmanına bugün çıkacak.