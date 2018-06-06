Diğer
Kategoriler

A Erkek Milli Takımı grubunu lider tamamladı

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Altın Avrupa Ligi’nde B Grubu’nda mücadele eden A Erkek Milli Takımı, bu akşam deplasmanda Ukrayna'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen grubunu lider tamamladı.

A Erkek Milli Takımı grubunu lider tamamladı

06 Haziran 2018 23:00

A Erkek Milli Takımı, gruptaki altıncı ve son karşılaşmasında bugün deplasmanda Ukrayna’ya konuk oldu.
Milliler, Ukrayna’nın Ivano Frankivsk şehrinde bulunan Physical Education College’de oynanan mücadelede rakibine 29-31, 25-23, 25-23, 19-25 ve 11-15’lik setlerle 3-2 mağlup olmasına rağmen grubunu 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile 13 puanla lider olarak tamamladı. 

A Erkek Milli Takımı, 13-14 Haziran tarihlerinde, Çek Cumhuriyeti’nin Karlovy Vary şehrinde yapılacak Dörtlü Finaller'de, ev sahibi Çek cumhuriyeti, A Grubu’ndan Estonya veya Belçika, C Grubu’ndan Finlandiya veya Portekiz ile mücadele edecek.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 30°C

  • İzmir

    İzmir 34°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 24°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç