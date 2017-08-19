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A Erkek Voleybol Milli Takımı, medya ile buluştu

A Erkek Voleybol Milli Takımı, 2017 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyük İstanbul Eğitim Turizm ve Sağlık Yatırımları İşletme ve Tic. A.Ş. (BELTUR) ev sahipliğinde, Hidiv Kasrı’nda medya ile bir araya geldi.

A Erkek Voleybol Milli Takımı, medya ile buluştu

19 Ağustos 2017 18:30

A Erkek Voleybol Milli Takımı, 25 Ağustos - 3 Eylül 2017 tarihleri arasında Polonya'da düzenlenecek 2017 CEV Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesinde medya ile buluştu. Toplantıya, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi ve Basın Sözcüsü Kurtaran Mumcu, TVF Yönetim Kurulu Üyesi Memduh Sayıner, Erkek Milli Takımlar Koordinatörü Semih Oktay, A Erkek Milli Takımı oyuncuları, teknik kadrosu ve medya mensupları katıldı.

Mehmet Akif Üstündağ: "Güçlü rakipler ve zorlu bir şampiyona bekliyor"

Polonya’da yapılacak 2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri öncesi medya ile biraraya gelmekten mutlu olduklarını belirten TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, “Konumuyla, manzarasıyla, 110 yıllık tarihe sahip, eşsiz mekanda bizi ağırlayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve BELTUR’a çok teşekkür ederiz. Salı günü Polonya’ya gidecek Milli Takımımız’ı güçlü rakipler ve zorlu bir şampiyona bekliyor. Grup birincisi doğrudan çeyrek finale çıkarken ikinci ve üçüncüler bir tur daha oynayacak ve bu turun galibi çeyrek finale yükselecek. Grup dördüncüleri ise elenecek. Bizim de öncelikli hedefimiz ilk üçte yer alarak şampiyonaya devam etmek. Federasyon olarak, Milli Takımımız’ın her maçta, son sayıya kadar savaşacağına inanıyor, tüm ekibe başarı ve bol şans diliyoruz. Ayrıca Cumartesi gününüzü bize ayırdığınız için tüm medya mensuplarımıza bir kez daha çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Milliler, 25 Ağustos - 3 Eylül 2017 tarihleri arasında Polonya’nın ev sahipliği yapacağı 2017 CEV A Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası Finalleri’nde D Grubu’nda Fransa, Belçika ve Hollanda ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar karşılaşmalarını Polonya’nın Katowice şehrinde, 11 bin 500 seyirci kapasiteli Spodek Salonu'nda oynayacak.

Grup müsabaka programı ise şöyle:

25 Ağustos 2017

18.30 Hollanda-Türkiye

27 Ağustos 2017

18.30 Türkiye-Belçika

28 Ağustos 2017

21.30 Türkiye-Fransa 

Etiketler: A Erkek Voleybol Milli Takımı, Voleybol Şampiyonası


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