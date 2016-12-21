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A Level Sınavlarında Yakın Doğu Kolejinden Çifte Birincilik

Yakın Doğu Koleji öğrencileri CIE Board tarafından düzenlenen “Cambridge International A Level Literature in English” ile “Cambridge International A Level Sociology” sınavlarından en yüksek puanı alarak Kıbrıs birinciliği elde ettiler.

A Level Sınavlarında Yakın Doğu Kolejinden Çifte Birincilik

21 Aralık 2016 16:34

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgide, Yakın Doğu Koleji öğrencisi Mehmet Ongun Durhan, “Cambridge International A Level Literature in English” Haziran 2016 sınavında, 95 puan ile Kıbrıs genelindeki en yüksek puanı alarak birinci olurken, Yakın Doğu Koleji 12. sınıf öğrencisi Doğasu Şitil’inde “Cambridge International A Level Sociology” sınavında Kıbrıs genelindeki en yüksek puanı (92) alarak tüm Kıbrıs’ta birinciliği elde ettiği belirtildi.

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Mehmet Ongun Durhan, elde ettiği bu başarıyla şu anda Amsterdam Üniversitesi “PPLE, Politics, Psychology, Law and Economic” bölümünde eğitime başladı. Mehmet Ongun Durhan ile Doğasu Şitil ödül ve sertifikalarını Ocak ayında Güney Kıbrıs’ta düzenlenecek törenle alacak.

Yakın Doğu Koleji’nden verilen bilgide, her iki öğrencinin de göstermiş olduğu başarılarla hem okullarını hem de ailelerini gururlandırdığı ifade edildi.

“Bu Prestijli Başarı Yakın Doğu Kolejinin Aynası”

Yakın Doğu Koleji Arts Bölüm Başkanı Erden Gazioğlu elde edilen başarı ile ilgili yaptığı değerlendirmede, bu prestijli başarının, Yakın Doğu Kolejinin bir aynası niteliğinde olduğunu belirtti. Bu başarının öğrencilerin azmini, öğretmenlerin fedakarlığını ve Yakın Doğu ruhunu aksettirdiğini ifade eden Erden Gazioğlu, Yakın Doğu Koleji Arts Bölümü’nün öğretmenlerinin özverili, disiplinli ve düzenli çalışmaları sonucu elde edilen bu başarıların katlanarak devam edeceğini vurguladı.

Etiketler: yakın doğu koleji, Yakın Doğu Üniversitesi


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