A Mili Takım, 28 Mayıs'ta İran ile hazırlık maçı oynayacak

İran Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde A Milli Takımlar arasında 28 Mayıs 2018'de Türkiye'de özel bir maç yapılması için anlaşmaya varıldı.

Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapılacak müsabakanın stadyumu ve saati ise daha sonra açıklanacak.

A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı. Attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.