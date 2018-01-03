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A Mili Takım, 28 Mayıs'ta İran ile hazırlık maçı oynayacak

A Milli Futbol Takımı, komşu ülke İran ile hazırlık maçı oynayacak.

A Mili Takım, 28 Mayısta İran ile hazırlık maçı oynayacak

03 Ocak 2018 22:46

İran Futbol Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu arasında yapılan görüşmeler neticesinde A Milli Takımlar arasında 28 Mayıs 2018'de Türkiye'de özel bir maç yapılması için anlaşmaya varıldı.
Rusya'daki Dünya Kupası finallerinde B Grubu'nda Portekiz, İspanya ve Fas ile mücadele edecek İran ile yapılacak müsabakanın stadyumu ve saati ise daha sonra açıklanacak.
A Milli Takımlar düzeyinde bugüne kadar Türkiye, İran ile oynadığı 6 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik alırken, hiç mağlup olmadı. Attığı 12 gole karşılık kalesinde sadece bir gol gördü. Ay-yıldızlılar, İran ile son olarak 20 Ocak 1974'te deplasmanda karşı karşıya geldi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı. 

Etiketler: A Mili Takım, iran

 

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