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A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya

A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya
A Milli Basketbol Takımı'nın rakibi Slovenya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri İkinci Tur I Grubu’ndaki ikinci maçında yarın TSİ 21.00’de deplasmanda Slovenya ile mücadele edecek.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 FIBA Basketbol Dünya Şampiyonası'na katılabilmek için ikinci turda I Grubu'nda yer alan A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubun ikinci maçında Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Müsabaka TSİ 21.00'de Ljubljana şehrinde bulunan Stozice Arena'da oynanacak. 

Grubun ilk maçında Ankara'da Karadağ ile mücadele eden Milliler, parkeden 79-69'luk skorla galip ayrılmıştı. Slovenya ise Letonya'ya deplasmanda 85-74 mağlup oldu. Grupta Türkiye averajla ikinci sırada yer alırken, Slovenya ise son sırada bulunuyor.  

Oğuzhan Ort 

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