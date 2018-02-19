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A Milli Erkek Basketbol Takım'ı basınla buluştu

A Milli Erkek Basketbol Takım'ı 2019 FIBA Dünya Kupası Eleme Grubu'nda oynayacağı İsveç ve Letonya maçları öncesi basınla buluştu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı basınla buluştu

19 Şubat 2018 19:50

A Milli Erkek Basketbol Takım'ı 31 Ağustos - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçlarında 23-26 Şubat tarihlerinde İsveç ve Letonya deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinliğin Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan ve A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca açıklamalarda bulunurken, devamında da milliler basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren etkinliğin ardından bir süre basına açık antrenman gerçekleştiren ay-yıldızlı takım, kalan bölümde basına kapalı çalıştı. 

Uygar Aydın-Bozhan Memiş-Ozan Buğra Koşar

 

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