A Milli Erkek Basketbol Takım'ı basınla buluştu

A Milli Erkek Basketbol Takım'ı 31 Ağustos - 15 Eylül 2019 tarihleri arasında Çin’de düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası Elemeleri B Grubu maçlarında 23-26 Şubat tarihlerinde İsveç ve Letonya deplasmanda karşılaşacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Sinan Erdem Spor Salonu’nda düzenlenen medya gününde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Etkinliğin Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan ve A Milli Takım Başantrenörü Ufuk Sarıca açıklamalarda bulunurken, devamında da milliler basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplu fotoğraf çekimiyle sona eren etkinliğin ardından bir süre basına açık antrenman gerçekleştiren ay-yıldızlı takım, kalan bölümde basına kapalı çalıştı.

Uygar Aydın-Bozhan Memiş-Ozan Buğra Koşar