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A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

2019 Dünya Kupası Eleme Grubu maçları oynayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 23 Şubat'ta İsveç ve 26 Şubat'ta da Letonya ile oynayacağı karşılaşmaların kadrosu belli oldu.

A Milli Erkek Basketbol Takımının aday kadrosu açıklandı

14 Şubat 2018 12:17

2019 yılında düzenlenecek Dünya Kupası’na katılma hakkını elde etmek için 23 Şubat 2018 tarihinde İsveç ve 26 Şubat 2018 tarihinde Letonya ile deplasmanda Eleme Grubu maçları oynayacak olan Milliler, 16 Şubat'ta İstanbul'da kampa girerek çalışmalarına devam edecek. PTT Türkiye Kupası müsabakaları devam eden sporcular ise takımlarının maçları bittikten sonra kampa dahil olacak.

A Milli Takım'ın aday kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Tolga Geçim (Banvit), Sertaç Şanlı (Beşiktaş JK Sompo Japan), Kenan Sipahi (Beşiktaş JK Sompo Japan), Furkan Aldemir (Darüşşafaka Basketbol), Emircan Koşut (Darüşşafaka Basketbol), A.Buğrahan Tuncer (Eskişehir Basket), Ali Muhammed (Fenerbahçe Doğuş), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe Doğuş), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Ege Arar (Galatasaray Odeabank), Berk İbrahim Uğurlu (Pınar Karşıyaka), Metin Türen (Pınar Karşıyaka), J.Metecan Birsen (Sakarya BŞB Basketbol), Barış Ermiş (Tofaş) 

Etiketler: A Milli Erkek Basketbol Takımı

 

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