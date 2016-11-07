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A Milli Futbol Takımı Antalya’da

2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’nda Kosova ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, maçın oynanacağı Antalya’ya geldi.

A Milli Futbol Takımı Antalyada

07 Kasım 2016 19:22

Antalya Stadyumu’nda 12 Kasım Cumartesi günü saat 20.00’de oynanacak Kosova maçı için, A Milli Takım özel uçakla Antalya Havalimanı’na geldi. Ay-yıldızlı kafileyi CIP çıkışında Antalyaspor Futbol Akademisi'nin minik futbolcuları çiçeklerle karşıladı. Aprondan ilk olarak Bayer Leverkusenli gurbetçi futbolcu Ömer Toprak, son olarak da Galatasaraylı Selçuk İnan çıktı. Barcelonalı Arda Turan’ın bir hayli neşeli olduğu gözlendi.

Minik futbolcular ay-yıldızlı futbolcularla özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Özel bir programı bulunan Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Mainz 05’li milli futbolcu Yunus Mallı’nın ilerleyen saatlerde Antalya’ya geleceği belirtildi. A Milliler otobüs ile kamp yapacakları Belek Regnum Carya Golf Otel’e hareket etti. A Millilerin bu akşam saat 19.30’daki ilk antrenmanı basına kapalı olarak gerçekleştirilecek.

Ay-yıldızlı takımın Kosova maçı için belirlenen 28 kişilik aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Harun Tekin (Bursaspor), Muammer Zülfikar Yıldırım (Kayserispor), Volkan Babacan (Medipol Başakşehir)

Defans: Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Gökhan Gönül (Beşiktaş), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Ömer Toprak (Bayer Leverkusen), Yalçın Ayhan (Medipol Başakehir)

Orta saha: Bilal Başacıkoğlu (Feyenoord), Cengiz Ünder (Medipol Başakşehir), Emre Çolak (Deportivo), Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Mehmet Topal, Volkan Şen (Fenerbahçe), Oğuzhan Özyakup (Beşiktaş), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Selçuk İnan, Tolga Ciğerci (Galatasaray), Arda Turan (Barcelona)

Forvet: Burak Yılmaz (Beijing Guoan), Cenk Tosun (Beşiktaş), Enes Ünal (Twente), Mehmet Batdal (Medipol Başakşehir), Yunus Mallı (Mainz 05) 

Etiketler: 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri, A Milli Futbol Takımı, antalya, I Grubu, kosova


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