A Milli Futbol Takımı, Rusya ile hazırlık maçında karşılaşacak

Türkiye, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile 5 Haziran 2018’de bir hazırlık maçı oynayacak. Daha önce Rusya ile toplam 18 kez mücadele eden milliler, 3 kez galibiyete uzanırken, 14 kez de rakip Rusya’ya mağlup oldu. 1 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Türkiye ve Rusya, en son 31 Ağustos 2016’da özel maçta mücadele etmiş ve karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti, ve 28 Mayıs 2018’de ise İran ile Türkiye’de birer hazırlık maçı daha yapacak.