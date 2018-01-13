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A Milli Futbol Takımı, Rusya ile hazırlık maçında karşılaşacak

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

A Milli Futbol Takımı, Rusya ile hazırlık maçında karşılaşacak

13 Ocak 2018 15:27

Türkiye, 2018 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Rusya ile 5 Haziran 2018’de bir hazırlık maçı oynayacak. Daha önce Rusya ile toplam 18 kez mücadele eden milliler, 3 kez galibiyete uzanırken, 14 kez de rakip Rusya’ya mağlup oldu. 1 mücadelede ise kazanan çıkmadı. Türkiye ve Rusya, en son 31 Ağustos 2016’da özel maçta mücadele etmiş ve karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında 23 Mart’ta İrlanda Cumhuriyeti, ve 28 Mayıs 2018’de ise İran ile Türkiye’de birer hazırlık maçı daha yapacak. 

Etiketler: A Milli Futbol Takımı, rusya

 

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