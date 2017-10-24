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A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosu açıklandı

2019 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu maçları oynayacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı kadrosu açıklandı

24 Ekim 2017 16:59

2019 yılında düzenlenecek Kadınlar Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkını elde etmek için 11 Kasım 2017 tarihinde Estonya ve 15 Kasım 2017 tarihinde Polonya ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar, 6 Kasım 2017 tarihinde İstanbul’da kampa girerek çalışmalarına başlayacak.

Milliler, ilk maçını Estonya’nın Talin kentinde oynayarak başlayacağı eleme grubunda, ikinci maçında ise 15 Kasım'da Ankara’da Polonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu şu şekilde:

Melis Gülcan (Abdullah Gül Üniversitesi), Elif Emirtekin (Botaş), Esra Ural Topuz, Ayşe Cora, Pelin Derya Bilgiç, Tuğçe Canıtez, Tilbe Şenyürek (Fenerbahçe), Işıl Alben (Galatasaray), Hülya Çoklar, Merve Aydın (Hatay BŞB), İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi), Olcay Çakır Turgut, Kuanitra Holingsvorth, Bahar Çağlar, Cansu Köksal (Yakın Doğu Üniversitesi) 

Etiketler: A Milli Kadın Basketbol Takımı

 

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