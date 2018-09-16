A Milli Kadın Basketbol Takımı, Nijerya'yı farklı mağlup etti

Ay-yıldızlılar, Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan maça Işıl Alben, Bahar Çağlar, Ayşe Cora, Tilbe Şenyürek ve Kuanitra Holingsvort beşiyle başladı. Maça etkili başlayan milliler, ilk beş dakikayı 14-6 önde geçti. Hücumda etkili oynayan ay-yıldızlılar ilk çeyreği 27-16 önde kapadı. İlk çeyrekteki etkili performansını ikinci çeyrekte de sürdüren milliler soyunma odasına 45-30 üstünlükle gitti. Kuanitra Holingsvort 12 sayı ile ilk yarının en skorer ismi oldu.

İlk yarıdaki etkili performansını üçüncü çeyrekte de sürdüren ay-yıldızlılar, savunmada Nijerya'ya göz açtırmadı. Üçüncü çeyrekte rakibinin sadece 7 sayı bulmasına izin veren Türkiye, hücumda etkili performansına devam etti ve üçüncü çeyreği 34 sayı farkla 71-37 önde kapadı. Maç boyunca sergilediği üstün performansını son periyotta da sürdüren milliler, karşılaşmadan 89-51'lik üstünlükle ayrıldı.

Millier, 19 Eylül'de Tenerife Adası'na gidecek

A Milli Takım, 19 Eylül'de şampiyonanın düzenleneceği Tenerife adasına gidecek. B Grubu'nda yer alan ay-yıldızlılar, Dünya Şampiyonası'ndaki ilk maçında 22 Eylül'de Arjantin ile karşılaşacak. 23 Eylül'de Nijerya ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılar grubundaki son maçta 25 Eylül'de Avustralya ile karşılaşacak. Gruplarını 1. bitirecek olan ülkeler direkt olarak çeyrek finale yükselirken 2. ve 3. olan ülkeler çapraz eşleşme ile karşılaşacak ve kazanan takımlar çeyrek finalde grup liderleri ile yarı final için oynayacaklar.