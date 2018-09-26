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A Milli Kadın Basketbol Takımı turnuvaya veda etti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı turnuvaya veda etti!
A Milli Kadın Basketbol Takımı turnuvaya veda etti!

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası Çeyrek Final Öncesi Çapraz Eşleşmesi’nde karşılaştığı Fransa’ya 78-61'lik skorla yenildi ve turnuvaya veda etti.

İspanya'nın Tenerife şehrinde düzenlenen FIBA Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda Çeyrek Final Öncesi Çapraz Eşleşme maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, Fransa ile karşı karşıya geldi. Milliler, ilk periyotta Sandrine Gruda'yı durdurmakta zorlandı ve 19-10 geride tamamladı. İkinci periyodun başlarında fark bir ara 19 sayıya kadar çıksa da son dakikalarda hücumda istediği sayıları bulan Milli Takım farkı azalttı ve devreyi 38-27'lik skorla geride kapattı. Ay-yıldızlılar, üçüncü periyodun başında savunmada ve hücumda etkili olsa da periyodu 58-47'lik skorla geride bitirdi. Son periyotta istediği atışlardan yararlanamayan ve savunmada da Fransa'yı durduramayan milliler, parkeden 78-61'lik skorla mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından A Milli Kadın Basketbol Takımı turnuvaya veda etti. 

Karşılaşmanın en skoreri Fransa'da 20 sayı ile oynayan Sandrine Gruda olurken, Türkiye adına ise Quanitra Hollingsworth 19 sayı ile takımına katkıda bulundu.  

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