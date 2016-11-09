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A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın aday kadrosu belli oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda oynayacağı Bosna Hersek ve Romanya karşılaşmalarının 16 kişilik aday kadrosu belli oldu.


09 Kasım 2016 10:53

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde 19 Kasım 2016 Cumartesi Bosna Hersek, 23 Kasım 2016 Çarşamba ise Romanya ile karşılaşacak. Bu maçlar öncesinde millilerin 16 kişilik aday kadrosu açıklandı.

"Amacımız finallere direkt gitmek"
Türkiye Basketbol Federasyonu resmi internet sitesine açıklamalarda bulunan Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Avrupa Şampiyonası Finalleri’ne direkt olarak gitmek istediklerini belirterek, "Teknik kadromuzla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucu aday kadromuzu oluşturduk. Kadroda hem tecrübeli hem de genç isimler var. Amacımız Bosna Hersek ve Romanya maçlarını kayıpsız geçmek. Milli Takıma hiçbir zaman desteğini esirgemeyen Ankara seyircisini her iki karşılaşmamıza da bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Ay-yıldızlılar, H Grubu’nda 4 maç geride kalırken, 4 galibiyet ve 1 mağlubiyetle liderlik koltuğunda bulunuyor.

Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım’ın açıkladığı A Milli Kadın Basketbol Takımı teknik, idari ve oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

İdari ve Teknik Kadro
Arzu Özyiğit-A Kadın Milli Takım Menajeri
Orhan Demirel-A Kadın Milli Takım İdarecisi
Ekrem Memnun-A Kadın Milli Takım Teknik Direktörü
Aziz Akkaya-A Kadın Milli Takım Antrenörü (Beşiktaş)
Emre Vatansever-A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü (Yakın Doğu Üniversitesi)
Selen Tatlıdede-A Kadın Milli Takım Yard. Antrenörü (Adana ASKİ)
Prof.Dr.Gökhan Metin-Doktor
İsmet Aziz-Kondisyoner (Beşiktaş)
Nihan Usta-Fizyoterapist
Berivan Beril Kılıç-Fizyoterapist (Yakın Doğu Üniversitesi)
Cihan Fidan-Masör (Beşiktaş)
Barış Yılmaz-Malzemeci

Aday kadro
Lara Sanders (Bellona AGÜ)
Ayşegül Günay (Bellona AGÜ)
Tilbe Şenyürek (Botaş)
Birsel Vardarlı Demirmen (Fenerbahçe)
Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe)
Esra Ural (Fenerbahçe)
Ayşe Cora (Fenerbahçe)
Pelin Derya Bilgiç (Fenerbahçe)
Cansu Köksal (Galatasaray)
Işıl Alben (Galatasaray)
Pınar Demirok (Galatasaray)
Şaziye İvegin Üner (İstanbul Üniversitesi)
İlayda Güner (İstanbul Üniversitesi)
Bahar Çağlar (Yakın Doğu Üniversitesi)
Olcay Çakır Turgut (Yakın Doğu Üniversitesi)
Kuanitra Hollingsworth (Yakın Doğu Üniversitesi) 

Oğuzhan Ort

Etiketler: A Milli Kadın Basketbol Takımı, aday kadrosu


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