A Milli Serbest Güreş Takımı, Bakü'de

Teknik Direktör İsak İrbaykhanov yönetiminde gerçekleştirilecek olan kampta 22 sporcu bulunuyor. 15 Eylül tarihine kadar Azerbaycan’da kamp yapacak olan milliler daha sonra Rusya’ya geçerek Minsk’te düzenlenecek olan Medvedev turnuvasında boy gösterecek.

İsak İrbaykhanov, şu ana kadar süren çalışmaların son derece verimli geçtiğini belirterek, “Artık dünya şampiyonası için geri sayım başladı. Önümüzde yaklaşık 50 günlük bir süre var. Son Avrupa şampiyonasının hemen ardından tüm sıkletteki sporcularımızın performansları hakkında gerekli çalışmaları yaptık. Şu an tüm güreşçilerimizin form durumlarından memnunuz. Azerbaycan’la yapacağımız ikili kamp bizler için büyük önem taşıyor. Zira Azerbaycan milli takımında çok yetenekli isimler var. Bakü’deki kampın hemen ardından da Dünya şampiyonası öncesinde takımın son durumunu göreceğimiz Medvedev turnuvasına katılacağız. Turnuva sonrasında ise Ankara Elmadağ’da ki son kampla hazırlıklarımız tamamlanmış olacak. İnşallah dünya şampiyonasından da başarılı sonuçlarla ülkemize döneceğiz” dedi.

Bakü’de kampa giren serbest güreş milli takım kafilesinde şu isimler yer alıyor:

57 Kilo: Ali Karaboğa, Barış Kaya

61 Kilo: Recep Topal, Şaban Kızıltaş

65 Kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Cengizhan Erdoğan, Utku Doğan

70 Kilo: Mustafa Kaya, Sefa Aksoy

74 Kilo: Soner Demirtaş

79 Kilo:Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ayhan Sucu

86 Kilo:Fatih Erdin, Selim Yaşar, Ahmet Bilici

92 Kilo:Serdar Böke, Hüseyin Gündüz

97 Kilo: Fatih Yaşarlı, Rıza Yıldırım, Şamil Erdoğan, Yunus Emre Dede

125 Kilo: Taha Akgül