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A Milli Serbest Güreş Takımı, Bakü'de

20-28 Ekim tarihleri arasında Macaristan’da düzenlenecek olan Dünya şampiyonasına hazırlanan A Milli Serbest Güreş Takımı, Azerbaycan Milli Takımı ile ikili kamp yapmak için Bakü’ye gitti.

A Milli Serbest Güreş Takımı, Baküde

04 Eylül 2018 19:47

Teknik Direktör İsak İrbaykhanov yönetiminde gerçekleştirilecek olan kampta 22 sporcu bulunuyor. 15 Eylül tarihine kadar Azerbaycan’da kamp yapacak olan milliler daha sonra Rusya’ya geçerek Minsk’te düzenlenecek olan Medvedev turnuvasında boy gösterecek. 

İsak İrbaykhanov, şu ana kadar süren çalışmaların son derece verimli geçtiğini belirterek, “Artık dünya şampiyonası için geri sayım başladı. Önümüzde yaklaşık 50 günlük bir süre var. Son Avrupa şampiyonasının hemen ardından tüm sıkletteki sporcularımızın performansları hakkında gerekli çalışmaları yaptık. Şu an tüm güreşçilerimizin form durumlarından memnunuz. Azerbaycan’la yapacağımız ikili kamp bizler için büyük önem taşıyor. Zira Azerbaycan milli takımında çok yetenekli isimler var. Bakü’deki kampın hemen ardından da Dünya şampiyonası öncesinde takımın son durumunu göreceğimiz Medvedev turnuvasına katılacağız. Turnuva sonrasında ise Ankara Elmadağ’da ki son kampla hazırlıklarımız tamamlanmış olacak. İnşallah dünya şampiyonasından da başarılı sonuçlarla ülkemize döneceğiz” dedi.

Bakü’de kampa giren serbest güreş milli takım kafilesinde şu isimler yer alıyor:

57 Kilo: Ali Karaboğa, Barış Kaya
61 Kilo: Recep Topal, Şaban Kızıltaş
65 Kilo: Selahattin Kılıçsallayan, Cengizhan Erdoğan, Utku Doğan
70 Kilo: Mustafa Kaya, Sefa Aksoy
74 Kilo: Soner Demirtaş
79 Kilo:Muhammet Nuri Kotanoğlu, Ayhan Sucu
86 Kilo:Fatih Erdin, Selim Yaşar, Ahmet Bilici
92 Kilo:Serdar Böke, Hüseyin Gündüz
97 Kilo: Fatih Yaşarlı, Rıza Yıldırım, Şamil Erdoğan, Yunus Emre Dede
125 Kilo: Taha Akgül  

 

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