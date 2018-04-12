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A Milli Takım bir basamak yükseldi

A Milli Futbol Takımı, nisan ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 37. sıraya yerleşti.

A Milli Takım bir basamak yükseldi

12 Nisan 2018 13:54

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan nisan ayı dünya sıralamasına göre, 714 puana sahip A Milli Takım, bir basamak yükselerek 37. sırada yer aldı. FIFA Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya'nın ikinci sırada bulunduğu listede, iki basamak birden yükselen Belçika üçüncü oldu.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması 17 Mayıs'ta açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

1 - Almanya 1533
2 - Brezilya 1384
3 - Belçika 1346
4 - Portekiz 1306
5 - Arjantin 1254
6 - İsviçre 1179
7 - Fransa 1166
8 - İspanya 1162
9 - Şili 1146
10 - Polonya 1118  

 

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