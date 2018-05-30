Diğer
Kategoriler

A Milli Takım Cenevre'de

A Milli Takım, Tunus ile oynayacağı özel maç için İsviçre'nin Cenevre kentine ulaştı.

A Milli Takım Cenevrede

30 Mayıs 2018 21:09

A Milli Takım, 1 Haziran Cuma günü Tunus'la oynayacağı özel maç için İsviçre'nin Cenevre kentine geldi.

Millilerin, saat 15.00'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan uçağı yerel saatle 17.10'da Cenevre'ye indi. Ay-yıldızlıları, Türkiye Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve beraberindeki heyet karşıladı. 

Kırmızı-beyazlılar, daha sonra konaklayacağı otele geçti ve yarın yapacağı son çalışma öncesi istirahate çekildi.
A Milli Takım, Tunus maçının son provasını yarın saat 18.30'da Colovray Stadı'nda yapacak. Teknik Direktör Mircea Lucescu ve aday kadrodan bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı ise saat 12.30'da başlayacak.  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 24°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç