A Milli Takım hazırlıklara başladı...

Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, İspanya'dan gelecek olan Okay Yokuşlu, Enes Ünal ve Serdar Gürler uçaklarının bugün geç saatte inecek olmasından dolayı katılmadı. Bu üç oyuncunun da bu akşam kampa geleceği ve yarınki çalışmada yer alacağı belirtildi.

İdman öncesinde Teknik Direktör Mircea Lucescu, takımla kısa bir toplantı yaptı. Dün takımları ile maça çıkan İrfan Can Kahveci, Hasan Ali Kaldırım, Mahmut Tekdemir ve Hakan Çalhanoğlu yenilenme çalışması yaparken, Mehmet Zeki Çelik de tedbir amaçlı olarak takımdan ayrı koştu. Sakatlığı bulunan Mehmet Topal'ın ise kadrodan çıkarıldığı belirtildi. Düz koşuyla başlayan ve top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın ilk 20 dakikası basına açık olarak gerçekleştirildi. Basına kapalı olan bölümde ise taktik ağırlıklı çalışıldı. A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bozhan Memiş