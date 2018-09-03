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A Milli Takım hazırlıklarına başladı

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçında Rusya ile 7 Eylül'de Trabzon'da karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, bu karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

A Milli Takım hazırlıklarına başladı

03 Eylül 2018 20:36

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü. Çalışmada omzundan sakatlığı bulunan Gökhan Gönül, ayak bileğinden sakatlanan Ömer Bayram, dinlendirilen Hasan Ali Kaldırım'ın yanı sıra kampa geç katılan Sinan Bolat yer almadı. Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür ise, kas sakatlığı nedeniyle düz koşu yaptıktan sonra antrenmandan erken ayrıldı. İlk kez aday kadroya çağrılan kaleci Gökhan Akkan ve Mert Müldür de takımla birlikte çalıştı. Kendi kulüplerinde dün maça çıkan Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Kaan Ayhan, Ertuğrul Ersoy, Tarkan Serbest ve Mert Müldür yenilenme çalışması yaptıktan sonra idmanı erken tamamladı. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma, koşu ve pas idmanının ardından top kapma antrenmanıyla devam etti. Yarım sahada yapılan hücum organizasyonunun ardından yarım sahada yapılan çift kale maçla çalışma tamamlandı. Hazırlıklarına devam edecek olan A Milli Futbol Takımı, yarın tek antrenman yapacak.

Bozhan Memiş
 

 

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