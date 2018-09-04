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A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

Uluslar Ligi'nde Rusya ve İsveç'le karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı bulunan Ömer Bayram, takımdan ayrı düz koşu yaptı.

A Milli Takım hazırlıklarını sürdürdü

04 Eylül 2018 19:48

Uluslar Ligi'nde 7 Eylül Cuma günü Trabzon'da Rusya'yla, 10 Eylül Pazartesi günü de Stockholm'de İsveç'le karşı karşıya gelecek olan A Milli Takım, bu karşılaşmaların hazırlıklarına devam etti. Dün Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanan ve 2 gündür hazırlıklarını sürdüren Ay-Yıldızlılar'da, Galatasaray'ın Akhisarspor'dan kadrosuna kattığı Ömer Bayram, sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı düz koşu yaptı. Düz koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü. İlk 15 dakikasının basına açık olduğu çalışma, basına kapalı bölümde taktik ağırlıklı geçti. Hazırlıklarına devam edecek olan A Milli Futbol Takımı, yarın akşam saat 18.30'da tek antrenman yapacak.

Bozhan Memiş
 

 

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