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A Milli Takım, Romanya maçının hazırlıklarını tamamladı

Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile tamamladı.

A Milli Takım, Romanya maçının hazırlıklarını tamamladı

07 Kasım 2017 18:35
A Milli Takım, Romanya maçının hazırlıklarını tamamladı - Tıkla İzle

Romanya ile hazırlık maçı yapacak olan A Milli Futbol Takımı, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman Teknik Direktör Mircea Lucescu yönetiminde yapıldı. Rumen teknik adam antrenman öncesinde futbolcuları bir araya toplayarak kısa bir maç toplantısı yaptı. Sakatlığı bulunan Kaan Ayhan takımla antrenmanda yer almazken, bu futbolcunun maça yetişememesi ihtimaline karşın son dakikada Bursaspor’dan Barış Yardımcı kadroya dahil edildi. Yapılan çalışmayı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Dürüst de takip etti. Antrenmana ısınma koşularıyla başlayan oyuncular, dar alandı minyatür kale maç yaptı. Mircea Lucescu, idmanın basına kapalı bölümünde Romanya maçının taktiği üzerinde durdu. 

A Milli Futbol Takımı, yarın sabah Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla mücadelenin oynanacağı Cluj kentine gidecek. 

Bozhan Memiş - Uygar Aydın
 

Etiketler: A Milli Takım, romanya

 

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