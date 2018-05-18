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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı!.

A Milli Takımımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Aday kadroda Galatasaray'dan futbolcu bulunmuyor.

A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı!.

18 Mayıs 2018 15:08

A Milli Takımmızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu.

A Milli Takımı'nın İran, Tunus ve Rusya maçları aday kadrosunda Galatasaray'dan futbolcu bulunmuyor.

İşte A Milli Takım'ın aday kadrosu:

Kaleciler: Okan Kocuk, Serkan Kırıntılı, Volkan Babacan,

Defans: Şener Özbayraklı, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram

Orta Saha: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Deniz Türüç, Emre Akbaba, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Tarkan Serbest, Yusuf Yazıcı, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Karaman, Serdar Gürler, Yunus Mallı,

Forvet: Cenk Tosun, Umut Bulut 

 

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