A Milli Takımı’nın UEFA Uluslar Ligi maç programı belli oldu

İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirilen UEFA Uluslar Ligi kura çekiminde B Ligi 2. Grup’ta İsveç ve Rusya ile eşleşen A Milli Futbol Takımı’nın grup programı belli oldu. Milli Takım, ilk müsabakasında 7 Eylül 2018'de Rusya'yı konuk edecek. İkinci maçında 10 Eylül 2018'de İsveç ile deplasmanda karşılaşacak ay-yıldızlılar, 14 Ekim 2018'de Rusya'ya konuk olduktan sonra grup maçlarını 17 Kasım 2018'de Türkiye’deki İsveç müsabakasıyla tamamlayacak.

A Milli Futbol Takımı, fikstürdeki maçlara ek olarak, ekim ve kasım aylarında birer özel karşılaşma oynayacak.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 2. Grup Maç Programı şöyle:

07.09.2018 20.45 Türkiye - Rusya

10.09.2018 20.45 İsveç - Türkiye

14.10.2018 18.00 Rusya - Türkiye

17.11.2018 18.00 Türkiye - İsveç