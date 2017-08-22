A Milliler Avrupa Şampiyonası için Polonya’ya gitti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 25 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında Polonya’da düzenlenecek olan 2017 CEV Erkekler Avrupa Şampiyonası için İstanbul Atatürk Havaalanından Polanya’ya gitti. Polonya seyahati öncesi İHA mikrofonuna konuşan A Milli Erkek Voleybol Takımı Kaptanı Arslan Ekşi, “Bugün Polonya Katowice’ye uçuyoruz. Bir buçuk aydan beri bu turnuvayı bekliyoruz, hazırlanıyoruz ve çok iyi hazırlandık. Hedefimiz ilk başta gruptan çıkmak, sonrasında da üst turlara ilerlemek. İnşallah 25 Ağustos’ta ilk maçımızı Hollanda’ya karşı oynayacağız ve kazanacağız. Daha sonra Belçika ve Fransa ile oynayacağız. İyi hazırlandık. Ufak tefek sakatlıklarımız oldu ama şimdi tam kadroyuz. İnşallah güzel maçlar çıkartıp, güzel oyun oynayıp milletimize iyi bir sonuç hediye etmek istiyoruz” dedi.

AYDIN: “ÜLKEMİZE MADALYA İLE DÖNMEK İSTİYORUZ”

Milli takım kaptanı Arslan Ekşi’nin ardından açıklamalarda bulunan Yardımcı Antrenör Aykut Aydın, “Avrupa Şampiyonası için bugün yola çıkıyoruz. İlk etap maçlarımızı Polonya’nın Katowice kentinde oynayacağız. O grupta sırasıyla Hollanda, Belçika ve Fransa ile karşılaşacağız. İlk maç bizim için çok önemli. Bütün hazırlığımızı ilk maç ve ikinci maç doğrultusunda yaptık. Kağıt üzerinde takımın bütün hazırlıkları tamam, sadece maçı bekliyoruz. İlk maçı cuma günü oynayacağız. Cuma günü önce Polonya’daki taraftarların sonra da televizyondan maçı izleyeceklerin full desteği lazım ki orada bir olalım ve onların desteği ile Hollanda ve Belçika’yı rahat geçelim. Hollanda ve Belçika’yı geçtikten sonra bir gün ara ile Play-off maçları oynayacağız. Ondan sonra teker teker çeyrek final, yarı final ve final gelecek diye düşünüyorum. İnşallah bu adımları rahat geçip ülkemize madalya ile dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

“TAKIM BİRLİKTELİĞİ OLARAK TAMAMIYLA AVRUPA ŞAMPİYONASINA HAZIRIZ”

Takımın durumu hakkında da bilgiler veren Aydın, “Dünya liginde birkaç sakatımız vardı ama şuan sakatlıklarımız tamamıyla iyileşti ve takımla birlikte çalışmalara başladı. Dünya ligi etabını çok şanssız geçirdik. Sürekli bir sakatımız vardı, takım üzerinde olumsuz bir hava vardı. Şuan o havayı attığımızı düşünüyorum. Takım birlikteliği ve hava açısından tamamıyla Avrupa Şampiyonası’na hazırız” ifadelerini kullandı.

“BU KADRO, GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİ JENERASYON”

Rakiplerle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Aydın, “Grup birincisi seri başı Fransa var. Fransa’nın gücünü tartışmaya gerek yok. Yaklaşık 3 hafta önce Dünya liginde birinci grup şampiyonu oldu. Onun öncesinde de madalya almadığı turnuva yok. Tabii bu jenerasyon işi. Bizim de çok genç ve ağabeylerden oluşan güzel bir kadromuz var. Bence gelmiş geçmiş en iyi jenerasyon diyebilirim. Bizde bu jenerasyonla Fransa’nın yaptığını yapacağız diye düşünüyorum. En azından bu bir başlangıç. Ülkede ki erkek voleybolu gelişimi açısından bu turnuvada ki alınacak değerler alttan gelecek genç sporculara iyi bir vizyon misyon olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Kadir Kaan Kızıl