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A Milliler kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor

2018 Dünya Kupası Elemeleri I Grubu ikinci maçında yarın Konya’da Ukrayna, pazar günü de deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takım, Dünya Kupası’na katılmak için kritik virajda.

A Milliler kritik virajı kayıpsız geçmek istiyor

05 Ekim 2016 10:58

2018’de Rusya’da yapılacak olan Dünya Kupası’na katılmak için I Grubu’nda Hırvatistan, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile mücadele veren A Milli Takım, grubun ikinci maçında yarın Konya’da Ukrayna’yı ağırlayacak. Konya’da 4. maçını oynayacak olan A Milliler, karşılaşmaya mutlak 3 puan parolası ile çıkacak. Maçtan sonra İzlanda’ya uçacak olan A Milli Takım, İzlanda’da zorlu bir deplasmana çıkacak. Ay-yıldızlılar, iki maçı da kazanarak, evinde oynayacağı Kosova ve Finlandiya maçları öncesi avantaj yakalamak istiyor. İlk maçında Hırvatistan ile deplasmanda 1-1 berabere kalan A Milli Takım’ın, grupta diğer 5 takımla birlikte 1 puanı bulunuyor.

UKRAYNA İLE 7. RANDEVU

Daha önce Ukrayna ile 2006 Dünya Kupası Elemeri’nde Ersun Yanal yönetiminde karşılaşan A Milli Takım, ilk maçı Kadıköy’de 3-0 kaybetmiş, deplasmandaki maçı ise 1-0 kazanmıştı. Ukrayna karşısında hazırlık maçları ile birlikte toplam 6 karşılaşmaya çıkan A Milli Takım, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Ukrayna filelerine 9 gol gönderen milliler, kendi ağlarında ise 5 gol gördü.

DAHA ÖNCE 2 MAÇTA DÜDÜK ÇALDI

Yarın Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda saat 21.45’te başlayacak olan zorlu karşılaşmayı, Almanya Futbol Federasyonu’ndan Manuel Grafe yönetecek. 19 Kasım 2008’de A Milli Takım’ın Avusturya’yı 4-2 yendiği özel maçta düdük çalan Grafe, ay-yıldızlıların 5 Haziran 2009’da Stade de Gerland’da Fransa’ya 1-0 yenildiği özel maçı da yönetmişti.

A Milli Futbol Takımı’nın Ukrayna ve İzlanda maçları aday kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:

"Volkan Babacan (Medipol Başakşehir), Onur Recep Kıvrak, Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Harun Tekin (Bursaspor), Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Volkan Şen, Mehmet Topal, Ozan Tufan (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf), Ahmet Yılmaz Çalık (Gençlerbirliği), Çağlar Söyüncü (Freiburg), Hakan Kadir Balta, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin (Galatasaray), Ömer Toprak, Hakan Çalhanoğlu (Bayer Leverkusen), Emre Mor (Borussia Dortmund), Caner Erkin, Olcay Şahan, Cenk Tosun (Beşiktaş), Mevlüt Erdinç (Metz), Yunus Mallı (Mainz 05), Enes Ünal (Twente)."

ARDA TURAN YİNE KADRODA YOK

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Ukrayna ve 9 Ekim’de İzlanda ile oynanacak maçların aday kadrosuna Arda Turan, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz ve Selçuk İnan’ı almadı. Terim, bu dört oyuncuyu Hırvatistan ile oynanan grubun ilk maçında da kadroya dahil etmemişti. Öte yandan, uzun süredir A Milli Takım’da yer almayan Ömer Toprak ise kadroda kendisine yer buldu.

MİLLİLERİN EKİM AYI PERFORMANSI

Ay-yıldızlılar, bugüne kadar çıktığı 542 maçın 87’sini Ekim aylarında oynadı. Ekim ayı maçlarında A Milli Takım, 32 galibiyet, 36 mağlubiyet alırken, 19 maçtan da beraberlikle ayrıldı. A Milliler, söz konusu 87 maçta 101 gol atarken, kalesinde ise 132 gol gördü.

Kaan Ülker


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