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A Milliler, Ukrayna maçı hazırlıklarını sürdürdü

2018 FIFA Dünya Kupası Elemeleri I Grubu'ndaki ikinci maçında 6 Ekim Perşembe günü Ukrayna'yı Konya'da konuk edecek A Milli Takım, hazırlıklarını bugün yaptığı antrenman ile sürdürdü.


04 Ekim 2016 21:56

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana aşil tendonundaki problemi nedeniyle fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edilen Caner Erkin haricinde aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Dinamik ısınma ile başlayan antrenmanda koordinasyon, sürat ve pas çalışmaları yapıldı. Sınırlı alanda taktik oyunu takiben rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.
A Milli Takım, yarın saat 18.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde Ukrayna maçı öncesindeki son antrenmanını yapacak. 


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