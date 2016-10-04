Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenmana aşil tendonundaki problemi nedeniyle fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edilen Caner Erkin haricinde aday kadroda yer alan tüm futbolcular katıldı. Dinamik ısınma ile başlayan antrenmanda koordinasyon, sürat ve pas çalışmaları yapıldı. Sınırlı alanda taktik oyunu takiben rejenerasyon koşusu ve açma-germe egzersizleriyle antrenman sona erdi.

A Milli Takım, yarın saat 18.30'da Konyaspor Kayacık Tesisleri'nde Ukrayna maçı öncesindeki son antrenmanını yapacak.