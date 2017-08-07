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A Millilerde 2 oyuncu kadrodan çıkartıldı

Türkiye’nin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımında aday kadro 16 sporcuya düştü.

A Millilerde 2 oyuncu kadrodan çıkartıldı

07 Ağustos 2017 16:59

31 Ağustos - 17 Eylül tarihleri arasında ülkemizin bir grup ve finallerine ev sahipliği yapacağı 2017 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan ay-yıldızlılarda aday kadro, Can Maksim Mutaf ve Berk İbrahim Uğurlu’nun çıkartılmasıyla birlikte 16 sporcuya düştü.

Milliler, İtalya’da düzenlenecek hazırlık turnuvasına kadar çalışmalarını Fenerbahçe Spor ve Etkinlik Salonu’nda sürdürecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın oyuncu kadrosu şu şekilde:

Cedi Osman (Anadolu Efes), Doğuş Balbay (Anadolu Efes), Furkan Korkmaz (Banvit), Tolga Geçim (Banvit), Erkan Veyseloğlu (Beşiktaş JK Sompo Japan), Sertaç Şanlı (Beşiktaş JK Sompo Japan), Kenan Sipahi (Beşiktaş JK Sompo Japan), Furkan Aldemir (Darüşşafaka Doğuş), Ali Muhammed (Fenerbahçe), Melih Mahmutoğlu (Fenerbahçe), Barış Hersek (Fenerbahçe), Sinan Güler (Galatasaray Odeabank), Hüseyin Göksenin Köksal (Galatasaray Odeabank), Metin Türen (Yeşilgiresun Belediyespor), Ömer Faruk Yurtseven (North Carolina State), Semih Erden

 


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