Ankara’da Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Basketbol Takımı, bugün GATA’da (Gülhane Askeri Tıp Akademisi) tedavi gören gazileri ziyaret etti.

A Millileri hastanede Binbaşı Ekrem Telli ve Başhekim Yardımcısı İlker Solmaz karşıladı. Ziyarette Başantrenör Ekrem Memnun, Menajer Arzu Özyiğit, yardımcı antrenörler Aziz Akkaya, Emre Vatansever, Selen Tatlıdede ve 13 oyuncu yer aldı. Ziyarette duygusal anlar yaşanırken, miller gazileri teker teker dolaşarak, imzalı forma hediye etti.

Ziyaret, Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin önünde çekilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.