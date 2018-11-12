A Millilerin İsveç ve Ukrayna mesaisi başladı

A Milli Futbol Takımı, İsveç ve Ukrayna maçları için Riva'da toplandı. 17 Kasım'da UEFA Uluslar Ligi'nde İsveç'i Konya'da ağırlayacak olan A Milliler, 20 Kasım'da ise Ukrayna ile Antalya'da hazırlık mücadelesinde karşı karşıya gelecek. İlk antrenmanını Riva'da gerçekleştiren futbolcular, idman öncesinde uzun süre sohbet ettiler. Teknik Direktör Mircea Lucescu da, uzun süredir görmediği oyuncuların tek tek ellerini sıktı ve öperek karşıladı. Özellikle dün Sivasspor ile oynanan karşılaşmada tribünlerin ıslıkladığı Oğuzhan Özyakup'la yakından ilgilenen Lucescu, bu futbolcuyla uzun süre sohbet etti. Sakatlığını atlatan ve Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmanın son bölümünde forma giyen Mehmet Topal da, antrenmana oğluyla birlikte geldi. Çalışmanın bir bölümünde, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal'ın oğluyla top oynadı.

DÜN OYNAYANLAR DÜZ KOŞU YAPTI

Takımlarıyla dün maça çıkan Oğuzhan Özyakup, Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Ertuğrul Ersoy, Merih Demiral, Mert Müldür ve Serdar Gürler antrenman sırasında düz koşu yaparken, Serdar Aziz de tedbir amaçlı olarak bu futbolcularla birlikte düz koşu yaptı ve takımdan ayrı çalıştı. Üst solunum enfeksiyonu geçiren Hasan Ali Kaldırım ve tedbir amaçlı dinlendirilen Enes Ünal idmanda yer almadı. Bu futbolcuların yanı sıra Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu ve Okay Yokuşlu bu gece kampa katılacak. Sakatlığı bulunan kaleci Gökhan Akkan'ın yerine kadroya dahil edilen Bursaspor kalecisi Okan Kocuk ise yarın kampa katılacak.

dman öncesinde Teknik Direktör Mircea Lucescu futbolcularla kısa bir toplantı yaparak, "Lig maçları geride kaldı. Bu maçlarda birçoğunuz birbirinize rakiptiniz ancak şu anda aynı takımdasınız. Bu doğrultuda çalışacağınızdan eminim" dedi.

İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman düz koşuyla başlarken futbolcular daha sonra ısınma hareketlerine geçti. İdmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışma yapıldı. A Milli Futbol Takımımız, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Bozhan Memiş