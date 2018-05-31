A Millilerin rakibi Tunus

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası elemeleri hazırlıklarını hazırlık maçlarıyla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar, İsviçre’nin Cenevre kentinde yarın TSİ 21.15’te Tunus ile karşılaşacak. Mücadeleyi İsviçre Futbol Federasyonundan Alain Bieri yönetecekken Bieri'nin yardımcılıklarını Alain Heiniger ve Jan Koebeli üstlenecek. İran'ı 2-1'lik skorla mağlup eden milliler, Tunus maçından sonra da Rusya ile hazırlık mücadelesi oynayacak.

Milliler 28 Mayısta İran ile oynanan maça şu 11 ile sahaya çıkmıştı;

Serkan Kırıntılı, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Yusuf Yazıcı, Mehmet Topal, Cengiz Ünder, Emre Akbaba, Cenk Tosun