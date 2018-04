A SPOR CANLI İZLE: Galatasaray Akhisarspor canlı izle | GS Akhisar maç kaç kaç

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Galatasaray ile Akhisar Belediyespor, bu akşam karşı karşıya gelecekler. Karşılaşmanın ilk maçını deplasmanda 2-1 kazanan Galatasaray, Akhisarspor karşısında avantajlı bir skor alırken, Akhisarspor ise bu maçta tur atlamanın peşinde. Galatasaray Akhisarspor canlı izle bilgileri ise bu haberimizde yer alıyor. İşte detaylar...

GALATASARAY - AKHİSAR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakasında bugün Teleset Mobilya Akhisarspor'u ağırlayacak. Türk Telekom Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Barış Şimşek yönetecek. Karşılaşmada, Şimşek'in yardımcılıklarını ise Mehmet Metin ile Mehmet Kısal'ın yapacağı, dördüncü hakemin ise Mustafa Öğretmenoğlu olacağı açıklandı. Galatasaray - Akhisar maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Mücadeleyi bu haberimiz üzerinden canlı izleme linki üzerinden takip edebilirsiniz.

T.M. Akhisarspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında evinde kaybettiği 2-1’lik ilk maçın rövanşında Galatasaray’a konuk olacak Teleset Mobilya Akhisarspor’da hazırlıklar sürüyor. Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlılarda bugün annesini kaybeden Olcan Adın izinli olduğu için katılamadı.

Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, "Sahamızda ilk maçta avantaj yakalamak istiyorduk. 1-0 öne geçtiğimiz gol yemeden elde edeceğimiz bir galibiyet bizi çok daha avantajlı götürecekti. Şu an baktığımız 2-1 mağlubiyetle gidiyoruz, tabii ki bu büyük bir dezavantaj ama futbolun içinde her şey var. Buna inanarak ve bunu düşünerek özellikle baktığımızda son haftalarda özellikle bunu Avrupa kupalarında çok gördük, yani kupalarda özellikle ikinci maçlarda geri dönüşler olabiliyor. Futbolun içinde her şey var, biz de tekrar 2-1’in rövanşını kazanmak için elimizden her şeyi deplasmanda yapacağız. Tabii ki işimizin zor olduğunu biliyoruz, iyi bir takıma karşı oynayacağız. Oynayan, oynamayan çok ayrımı yapamayacağınız bir takım çünkü çok geniş bir kadrosu var. Biz de bu anlamda bazı oyuncularımızı oynatıp bazı oyuncularımızı dinlendireceğiz. Biz de hem lig hem de kupada iki tarafta da yolumuza doğru bir şekilde devam etmek istiyoruz ama dediğim gibi zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor” dedi.

Annesini kaybeden Olcan Adın’ın izinli olduğu ve sakatlığı bulunan Soner Aydoğdu’nun da Galatasaray maçı kadrosunda yer almayacağını kaydeden Buruk, Galatasaray maçı programını değiştirdiklerini yarın sabah yapacakları idmanın ardından Balıkesir’de cenazeye katılacaklarını oradan da İstanbul’a geçeceklerini ifade etti.

Olcan Adın, adına çok üzüldüklerini ifade eden Buruk, “Olcan adına Allah sabır versin” dedi.

Galatasaray'da kupa mesaisi başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Teleset Mobilya Akhisarspor ile çarşamba günü evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dün akşam Medipol Başakşehir’e karşı ilk 11’de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaptı. Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Devam eden bölümde 5'e 2 dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde de sınırlı alanda çift kale dar alan oyunu gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Özel konuklar

Türk Kızılayı ve Avrupa Birliği ortaklığı ile hazırlanan sosyal sorumluluk projesi kapsamında bugünkü sarı-kırmızılı takımın antrenmanına Suriyeli mülteci çocuklar da konuk oldu. Küçük misafirler, antrenman öncesi Teknik Direktör Fatih Terim, teknik heyet ve oyuncularla toplu fotoğraf çektirdi. Futbolcularla kısa süre idman yapan çocuklara Teknik Direktör Fatih Terim tarafından isimlerinin yazılı olduğu birer forma ve futbol topu hediye edildi.

Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşması öncesinde yarın saat 17.00’de bir antrenman daha gerçekleştirdikten sonra mücadele için kampa girecek.