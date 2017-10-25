A Spor ZTK maçları canlı izle|A Spor yayın akışı

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 4.tur maçları devam ediyor. 25 Ekim ZTK ilk maçı saat bugün saat 13.00'da Ofspor Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak. İşte 25 Ekim ve 26 Ekim ZTK maç programı, A spor canlı yayın akışı...
25 EKİM 2017 ÇARŞAMBA
13:00 OFSPOR- EVKUR YENİ MALATYASPOR |canlı
14:30 ÇORUM BELEDİYESPOR – TRABZONSPOR | canlı
16:30 ELAZIĞSPOR – SİVASBELEDİYESPOR | canlı
17:00 GENÇLERBİRLİĞİ – TUZLASPOR| canlı
18:30 DG SİVASSPOR – KIZILCABÖLÜKSPOR | canlı
20:30 OSMANLISPOR – OTTOCOOL KARAGÜMRÜK | canlı
A SPOR CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
26 EKİM 2017 PERŞEMBE
13:00 YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-BURSASPOR | canlı
14:30 YEŞİL BURSA- KAYSERİSPOR| canlı
16:30 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-BOLUSPOR| canlı
17:00 A.Ç. GİRESUNSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR | canlı
18:30 GRAND MEDICAL MANİSAPOR – HATAYSPOR| canlı
20:30 KARDEMİR KARABÜKSPOR- KEÇİÖRENGÜCÜ| canlı