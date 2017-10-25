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A Spor ZTK maçları canlı izle|A Spor yayın akışı

Ziraat Türkiye Kupası 4.tur maçlar bugün ve yarın oynanacak karşılaşmalarla devam ediyor. A SPOR kanalından canlı olarak yayınlanacak olan ZTK maçları bugün 6 karşılaşmaya sahne olacak. İşte 25 Ekim Çarşamba ve 26 Ekim Perşembe günü ZTK maç programı ve A SPOR canlı yayın akışı...

A Spor ZTK maçları canlı izle|A Spor yayın akışı

25 Ekim 2017 12:07

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 4.tur maçları devam ediyor. 25 Ekim ZTK ilk maçı saat bugün saat 13.00'da Ofspor Evkur Yeni Malatyaspor maçı ile başlayacak. İşte 25 Ekim ve 26 Ekim ZTK maç programı, A spor canlı yayın akışı...

25 EKİM 2017 ÇARŞAMBA

13:00 OFSPOR- EVKUR YENİ MALATYASPOR |canlı

14:30 ÇORUM BELEDİYESPOR – TRABZONSPOR | canlı

16:30 ELAZIĞSPOR – SİVASBELEDİYESPOR | canlı

17:00 GENÇLERBİRLİĞİ – TUZLASPOR| canlı

18:30 DG SİVASSPOR – KIZILCABÖLÜKSPOR | canlı

20:30 OSMANLISPOR – OTTOCOOL KARAGÜMRÜK | canlı

A SPOR CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

26 EKİM 2017 PERŞEMBE

13:00 YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-BURSASPOR | canlı

14:30 YEŞİL BURSA- KAYSERİSPOR| canlı

16:30 KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR-BOLUSPOR| canlı

17:00 A.Ç. GİRESUNSPOR-MENEMEN BELEDİYESPOR | canlı

18:30 GRAND MEDICAL MANİSAPOR – HATAYSPOR| canlı

20:30 KARDEMİR KARABÜKSPOR- KEÇİÖRENGÜCÜ| canlı

Etiketler: A Spor canlı, a spor canlı izle, A spor yayın akışı, ZTK maçları canlı

 

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