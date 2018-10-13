A101 13-25 Ekim 2018 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER listesi | A101 market AKTÜEL 13-25 Ekim İNDİRİM KATALOĞU broşürü

A101 13-25 Ekim 2018 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ | A101 MARKET AKTÜEL 13-25 Ekim İNDİRİM KATALOĞU broşürü. A101 aktüel ürünler 13-25 Ekim 2018 kataloğunda yer alan indirimli ürünler listesi yayımlandı.

A101 aktüel ürünler kataloğu yine birbirinden cazip ürünlerle tüketicisinin karşısında… Her hafta hem kaliteli hem kullanışlı hem de uygun etiketli ürünleri satışa çıkaran A101 indirimli ürünlerine hız kesmeden devam ediyor. A101 aldın aldın kampanyası tüketicinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Vatandaşlar her hafta A101 aktüel indirimli fırsatlarının hangi marketlerde olduğunu araştırıyor. A101 aktüel indirim listesinde bu hafta yine birbirinden cazip ürünlerle dopdolu… Bu haftanın A101 aktüel flaş indirimli ürünlerinde bazı ürünler oldukça ön plana çıkıyor. Mutfak gereçleri, tekstil ve gıda ürünleri ise yine indirimli fiyatlarıyla A101 marketlerdeki yerini alacak. İşte, sizler için incelediğimiz A101 aktüel indirim listesi ve kataloğundaki detaylar…

A101 AKTÜEL 13-25 Ekim GÜNCEL İNDİRİM LİSTESİ KATALOĞU

A101 aktüel ürünler indirim listesi yayında. A101 market katalog yine uygun fiyatlarıyla sizleri bekliyor. A101 aktüel indirimli ürünler hem ucuz hem kaliteli ürünleriyle dikkat çekiyor “Çok Al Az Öde” ve “Haftanın Yıldızları” indirimleri A101 markette devam ediyor. Vatandaşlar A101 market aktüel indirimlerini sorguluyor. İşte A101 market aktüel indirim listesi kataloğundaki diğer ürünler…

A101 13-25 Ekim AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Son yayınlanan A101 Ekim 2018 indirimlerinde adeta yok yok… 7'den 70'e merak edilen A101 aktüel ürünler indirimleri sınır tanımıyor. Her hafta indirim kampanyaları ile adından söz ettiren A101 aktüel ürünler bu hafta da çok konuşulacağa benziyor. A101 market A'dan Z'ye tüketiciye sunulan ev araç gereçleri, mutfak araç gereçleri ve teknoloji ürünleri ile her ihtiyaca cevap vermeye devam ediyor. Büyük merakla beklenen A101 kampanya detaylarında reyonlarda neler yer alacak sorusunun yanıtlarını vermeye kataloğu inceleyerek başlayalım; Yerli Üretim 2 yıl Sunny Garantili Axen 43″ Uydu Alıcılı Led TV; 1399 TL indirimli fiyatı ile hemen göze çarpıyor. Kataloğu incelemeye devam ettiğimizde ücretsiz teslimat ve montaj avantajı ile A++ Enerji sınıfına sahip olan SEG Scm 9100 Çamaşır Makinesi; 999 TL indirimli fiyatları ile kaçırılmaması gereken bir ürün olarak kampanyadaki yerini alıyor. Bu iki muhteşem ürün kredi kartına 6 taksit avantajı ile alınabilecek.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER İNDİRİM KATALOĞU

A101 11 Ekim kataloğunda yer alan diğer muhteşem ürünlere incelemeye devam ediyoruz. Olta Takımı 39,95 TL, Yağmur Çizmesi 49,95 TL, Kale Termos 44,95 TL, Voit Boks Torbası 39,95 TL, Masa Tenisi Seti 9,95 TL, Oyuncak Peluş Bebek 15,95 TL, Kadife Yatak Örtüsü 69,95 TL, Pamuklu TV Battaniyesi 14,95 TL, Likralı Sandalye Kılıfı 9,95 TL, Banyo Havlusu 9,95 TL, Katlanır Yer Sofrası 29,95 TL, Fonksiyonel Kapı Barı 29,95 TL, Oyuncak Ahşap Puzzle 4,95 TL, Oyuncak Çekbırak Lüks Araçlar 14,95 TL, Oyuncak Lisanslı Pizza Seti 10,95 TL, Oyuncak Bebek 5,95 TL, Kitap çeşitleri 3,95 TL, Katlanabilir Masa 49,95 TL, Çöp Kovası 3,50 TL, Canlı Çiçek çeşitleri 14,95 TL, Lav Alisa 12 Parça Çay Seti 24,95 TL, Kahve Yanı Su Bardağı 1,95 TL

12 EKİM A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

A101 marketleri faaliyete girdiği günden beri vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor. Özellikle her hafta yayınlanan Aktüel Ürünler Kataloğu ile vatandaşlar bir çok ürünü ucuz fiyatlı olarak satın alma imkanı buluyor. Yiyecek içecekten, temizlik ürünlerinden oyuncaklara geniş ürün yelpazesine sahip A101 marketlerinde son olarak 11-18 Ekim 2018 tarihli A101 Aktüel Ürünler Kataloğu yayınlandı.

A101 AKTÜEL 13-25 Ekim İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 aktüel kataloglarını vatandaşların taleplerine göre hazırlamaya özen gösteriyor. Ekim ayının ikinci kataloğunda yine müthiş ürünler en uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. A101 market harika indirim fırsatları sizlerle buluşturuyor. Cebinizi yormayan aynı zamanda kalite standartlarını düşürmediği müthiş indirim kampanyaları düzenlemeye devam ediyor.

A101 yeni aktüel kataloğu ile alışverişleriniz çok uygun fiyatlara gelecek. Düzenlediği indirim kampanyaları ile herkesi sevindiren fırsatları raflarına taşıyan A101 market yine bir müthiş bir kampanyaya daha imzasını attı. Gıdadan elektroniğe, tekstilden temizlik ürünlerine birçok kategoride yer alan indirim fırsatlarını kaçırmamak için mutlaka bir A101 mağazasına uğramanızı tavsiye ediyoruz. Şunu da belirtmemiz gerekir ki; ürünler çok kısa süre içinde tükendiği için elinizi çabuk tutmanızda fayda olabilir. İşte yeni A101 aktüel indirimli ürünler listesi...

Gıda kategorisinde yer alan ürünlere baktığımızda; 1 kg Doğuş siyah Filiz Çay 23,95 TL, Dondurulmuş lahmacun 8,45 TL, 950 gram Karlıdağ tereyağı 29,95 TL, 5 litre Orkide Ayçiçek Yağı 32,95 TL, Ülker Halley kremalı sandviç bisküvi 3,95 TL, Arı sütlü vitaminli pirinç unu 3,95 TL, Meyveli içecek çeşitleri 6,95, Bebek şampuanı 6,75 TL, Patates KG fiyatı 1,99 ve Mandalina kilogram fiyatı 1,95 TL.

Temizlik ürünleri grubunda da birçok indirim fırsatı sizleri bekliyor. Omo konsantre toz deterjan çeşitleri ikili alında 21,90 TL, Molfix çocuk bezi çeşitleri 19,95 TL,3'lü Papia kağıt havlu 7,95 TL, 8'li Papia tuvalet kağıdı 12,95 TL, Familia yüzlü peçete 4,95 TL, Familia dörtlü kağıt havlu 8,95 TL, Molfix ıslak havlu 2 60 adet 9,95 TL, Familia tuvalet kağıdı 12'li çift katlı 14,95 TL ve 20'li Papia desenli peçete çeşitleri 2,95 TL fiyatı ile satışta olacak.

Gıda kategorisindeki ürünleri incelemeye devam ettiğimizde; 260 gram Erpiliç parmak köfte ikili alımda 6,95 TL, Ülker çikolatalı gofret beşli alımda 4 TL, diyar kekik ikili alımda 7,95 TL, Polo naneli şeker beşli alımda 4,95 TL ve hanımdan hazır tatlı çeşitleri ikili alımda 3,95 TL fiyatı ile satışa sunulacak bazı ürünlerden…

A101 aktüel kataloglarını vatandaşların taleplerine göre hazırlamaya özen gösteriyor. Ekim ayının ikinci kataloğunda yine müthiş ürünler en uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. A101 market harika indirim fırsatları sizlerle buluşturuyor. Cebinizi yormayan aynı zamanda kalite standartlarını düşürmediği müthiş indirim kampanyaları düzenlemeye devam ediyor.

A101 yeni aktüel kataloğu ile alışverişleriniz çok uygun fiyatlara gelecek. Düzenlediği indirim kampanyaları ile herkesi sevindiren fırsatları raflarına taşıyan A101 market yine bir müthiş bir kampanyaya daha imzasını attı. Gıdadan elektroniğe, tekstilden temizlik ürünlerine birçok kategoride yer alan indirim fırsatlarını kaçırmamak için mutlaka bir A101 mağazasına uğramanızı tavsiye ediyoruz. Şunu da belirtmemiz gerekir ki; ürünler çok kısa süre içinde tükendiği için elinizi çabuk tutmanızda fayda olabilir. İşte yeni A101 aktüel indirimli ürünler listesi...

Gıda kategorisinde yer alan ürünlere baktığımızda; 1 kg Doğuş siyah Filiz Çay 23,95 TL, Dondurulmuş lahmacun 8,45 TL, 950 gram Karlıdağ tereyağı 29,95 TL, 5 litre Orkide Ayçiçek Yağı 32,95 TL, Ülker Halley kremalı sandviç bisküvi 3,95 TL, Arı sütlü vitaminli pirinç unu 3,95 TL, Meyveli içecek çeşitleri 6,95, Bebek şampuanı 6,75 TL, Patates KG fiyatı 1,99 ve Mandalina kilogram fiyatı 1,95 TL.

Temizlik ürünleri grubunda da birçok indirim fırsatı sizleri bekliyor. Omo konsantre toz deterjan çeşitleri ikili alında 21,90 TL, Molfix çocuk bezi çeşitleri 19,95 TL, 3'lü Papia kağıt havlu 7,95 TL, 8'li Papia tuvalet kağıdı 12,95 TL, Familia yüzlü peçete 4,95 TL, Familia dörtlü kağıt havlu 8,95 TL, Molfix ıslak havlu 2 60 adet 9,95 TL, Familia tuvalet kağıdı 12'li çift katlı 14,95 TL ve 20'li Papia desenli peçete çeşitleri 2,95 TL fiyatı ile satışta olacak.

Gıda kategorisindeki ürünleri incelemeye devam ettiğimizde; 260 gram Erpiliç parmak köfte ikili alımda 6,95 TL, Ülker çikolatalı gofret beşli alımda 4 TL, diyar kekik ikili alımda 7,95 TL, Polo naneli şeker beşli alımda 4,95 TL ve hanımdan hazır tatlı çeşitleri ikili alımda 3,95 TL fiyatı ile satışa sunulacak bazı ürünlerden…

A101 MARKET Çok Al Az Öde FIRSATLARI

Yüzlerce ürünü indirimli fiyattan satışa sunan A101, bu haftada müşterilerinin cebini rahatlatmaya hazırlanıyor.

A101 AKTÜEL 13-25 Ekim İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 aktüel indirimli ürünler listesi yayınlandı. Peki, A101 aktüel ürünler listesinde neler var? Sevilen marketler zinciri A101 aldın aldın kampanyalarına devam ediyor. A101'de haftanın ürünleri her hafta Perşembe günleri satışa çıkıyor. Vatandaşlar her hafta haftanın fırsatları arasında hangi ürünlerin olduğunu yoğun olarak takip ediyorlar. Bunun için de vatandaşlar çoğu zaman marketin açılış saatinde gidip indirimli ürünler bitmeden almak istiyorlar.

A101 AKTÜEL 13-25 Ekim İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

A101 aktüel ürünler kataloğu ile tüketiciler için yine bir indirim şenliği sunuyor. Her hafta yayınladığı katalogda mutlaka Teknoloji ürünlerine yer veren a101 market indirimleriyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Her bütçeye uygun seçenekleri tüketicisine sunan a101 market vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

A101 13-25 Ekim 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Bu hafta da dopdolu bir katalog hazırlayan ve piyasanın çok altında satışa sunduğu indirimli ürünler ile dikkat çekmeyi A101 marketin kampanyası hakkındaki detaylar haberimizin devamında sizleri bekliyor.

A101 MARKET NEDİR?

A101 market indirim fırsatları yoğun olarak takip edilirken, A101 ile ilgili genel bilgiler de merak ediliyor. A101 marketin tarihçesine baktığımızda; A101 ilk marketi 28 Nisan 2008 tarihinde açtı. 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunan ve sloganı “Harca Harca Bitmez” olan A101 market, ‘'Hard discount” konseptinde işletiliyor. A101 Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciridir. A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. 81 ilde 6278 marketi bulunan A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermekte ve toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 MARKET SAAT KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR?

A101 Market 7 gün müşterilerine hizmet veriyor. Çalışma saatleri ise hafta içi her gün olmakla birlikte sabah tam 09.00'da başlıyor. Kapanış saati olan 21.00'a kadar hizmet vermeye devam ediyor. Ancak hatırlatmakta fayda var ki; A101 marketin sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler de bulunmaktadır. A101 genel merkezi Ümraniye'dedir. Merkez binası; Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde yer almaktadır. A101 genel merkezine; 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilmeniz mümkün.